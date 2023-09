Stammer mystiske metalkugler fra rummet?

I juni i år gjorde en ekspedition et spektakulært fund:

På havbunden i Stillehavet ud for Papua Ny Guineas kyst fandt man små metalkugler, der kan stamme fra et voldsomt meteornedslag i 2014.

Ekspeditionen var ledet af den amerikanske fysiker Abraham ‘Avi’ Loeb, som tidligere har delt kontroversielle teorier om liv i rummet.

Siden opdagelsen af metalkuglerne har han og hans hold påstået, at fundet ser ud til at stamme fra et andet solsystem end vores eget og muligvis fra en fremmed civilisation.

Men beviserne for det er svage, lyder kritikken. Det skriver mediet Science.org ifølge Videnskab.dk.

Flere forskere forholder sig afvisende over for de opsigtsvækkende påstande, som er delt i et nyt preprint, der netop er blevet indsendt til tidsskriftet Ocean Science, men altså endnu ikke er blevet bedømt af fagfæller.

Annonce:

Påstandene er 'nonsens', selvom de geokemiske analyser er solide, lyder det fra Martin Schiller, lektor i geokemi ved Københavns Universitet, i Science.org.

- Jeg er overrasket over, at nogen vil tage det alvorligt, siger han i Science.org og påpeger:

- Der er ingen beviser for, at det kommer fra udenfor vores solsystem.

Læs også på Videnskab.dk: Hvad!? Bruger delfiner kvælerslanger som sexlegetøj

Ifølge Science.org bygger påstandene fra Loeb og hans hold blandt andet på geokemiske analyser samt beregninger, som The United State Space Command delte sidste år.

Her rapporterede de, at meteoren havde en usædvanlig høj fart på omtrent 45 kilometer i sekundet, at den trængte dybt ind i atmosfæren, før den brød op, og at det var 99,9 procent sikkert, at den stammer fra udenfor vores solsystem.

Den magnetiske slæde på fotoet blev brugt til at søge efter de bittesmå kugler på havbunden ud for Papua Ny Guineas kyst i juni i år. (Foto: Interstellar expedition)

En ny undersøgelse, der netop er udgivet i The Astrophysical Journal, viser dog, at den amerikanske regerings sensorer sommetider ser ud til at overvurdere hastigheden af sådanne objekter.

Annonce:

Og skulle meteoren rent faktisk have ramt Jordens atmosfære med 45 kilometer i sekundet, vurderer Steve Desch, professor i astrofysik ved Arizona State University i USA, at den sandsynligvis ville være fuldkommen fordampet og dermed ikke have efterladt rester på Jorden.

Læs og på Videnskab.dk: Ny tankevækkende forskning: Derfor bør vi tale ordentligt til dyr

I Science.org pointerer han desuden, at hvis der alligevel var landet små rester i havet fra meteoren, havde havstrømmene sandsynligvis drevet dem langt væk fra det område, hvor Abraham ‘Avi’ Loeb og hans kolleger ledte efter og fandt dem.

- De vidste, hvad de ledte efter, og det øger tilbøjeligheden for bekræftelsesbias, siger Steve Desch i Science.org.

Dog viser resultaterne af de geokemiske analyser, foretaget af Stein Jacobsen, geokemiker ved Harvard University i USA, at nogle af de bittesmå metalliske kugler har en forunderlig sammensætning.

Ifølge Stein Jacobsen er netop de sammensætninger ikke registreret på Jorden før og kan pege i retningen af interstellar-oprindelse.

- Faktum er, at vi har fundet noget usædvanligt, som ikke er blevet opdaget før, siger han i Science.org.

Andre artikler fra Videnskab.dk:

Forskere finder mystisk murstensvej tre kilometer under havoverfladen

Danmark er fuld af mærkelige bynavne

Vikingernes brutale ‘blodørne’ - ritual var faktisk anatomisk muligt at gennemføre