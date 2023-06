Star Wars-planetsystem opdaget

Der er tale om et ‘circumbinary planetary system’ med hele to sole

Har du set Star Wars?

Selvfølgelig har du det. Og hvis ikke, så må du lige hænge på et kort øjeblik.

Da vi møder vor unge helt, Luke Skywalker, i den allerførste film fra 1977, er han blot en ydmyg stalddreng på sin hjemplanet Tatooine.

Men når han længselsfuldt kigger ud mod horisonten, så husker du måske, at der er hele to sole på himlen. Det skyldes, at den fiktive verden Tatooine er en del af et såkaldt circumbinary planetary system – når en planet kredser om to stjerner frem for en.

Så hvorfor snakker vi nu om Star Wars? Jo, fordi et internationalt hold af astronomer netop har opdaget et sådant system for kun anden gang nogensinde.

Det skriver University of Birmingham i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Den nye planet, der befinder sig omkring 1.320 lysår fra Jorden i stjernekonstellationen Pictor, er blevet navngivet BEBOP-1c, og det er som sagt kun anden gang, at et sådant system er blevet opdaget.

Hvad der gør det endnu mere specielt er, at denne nyopdagne planet er at finde i det samme system som den første – der er altså pludselig tale om et såkaldt multiplanetary circumbinary system.

Den anden planet i systemet, TOI-1338b, blev opdaget i 2020 ved hjælp af data fra NASA’s TESS-rumteleskop, efter at astronomer havde lagt mærke til, at planeten passerede forbi den klareste af de to stjerner gentagne gange.

Med BEBOP-1c holdt astronomerne øje med systemet via den såkaldte Doppler-metode, der afhænger af en præcis måling af planetens hastighed, og så lykkedes det dem også at fastslå planetens masse. Det fortæller hovedforfatteren bag det nye studie, Matthew Standing:

- BEBOP-1c har en omløbstid på 215 dage og er 65 gange Jordens masse, altså cirka fem gange mindre end Jupiter, udtaler forskeren i pressemeddelelsen.

Men det var imidlertid ikke en let opgave:

- Det var et besværligt system, når det kom til at bekræfte vores hypoteser, og vores observationer blev afbrudt af COVID-pandemien på et kritisk tidspunkt i planetens bane. Den del af banen blev først observerbar igen sidste år, så dér færdiggjorde vi vores dataindsamling, forklarer Matthew Standing.

Det er endnu ikke lykkedes at fastslå BEBOP-1c’s størrelse – men heri ligger et naturligt næste skridt i udforskningen af dette forunderlige system.

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature Astronomy.

