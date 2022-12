Stem selv: Årets flotteste naturfoto skal kåres

Vinderen af publikumskategorien i årets Wildlife Photographer of the Year-konkurrence skal afgøres, og du kan være med

Det er et hjerteskærende syn: En lille bavianunge, der klamrer sig til sin døde mor, som hun-leoparden netop har dræbt.

Hunnen slæbte bavianerne med over til sin egen unge, som legede med bavianungen i en times tid, før leopardungen dræbte den.

Naturfotograf Igor Altuna fangede det tragiske øjeblik i Zambias South Luangwa Nationalpark, og hans billede er nu blandt de nominerede til at vinde publikumskategorien i Wildlife Photographer of the Year 2022.

Det skriver Videnskab.dk, hvor du kan se flere af de flotte fotografier.

Konkurrencen afholdes af Natural History Museum i London, og fotografierne viser det vilde og fine, barske og mystiske dyreliv rundt omkring på kloden.

En isbjørneunge blandt lilla blomster. (Foto: Martin Gregus / Wildlife Photographer of the Year)

Det idylliske foto af en isbjørneunge i nærheden af Hudson Bay i Canada er fanget af fotograf Martin Gregus på en helt særlig måde:

Med et fjernkamera placeret på jorden tog han fotoet fra en vinkel, som en ung bjørns blik ville have fanget det.

Fiskere i Den Dominikanske Republik. (Foto: Eladio Fernandez / Wildlife Photographer of the Year)

Det næsten overnaturlige glimt af dominikanske fiskere, der forsøger at fange europæiske glasål (Anguilla anguilla), er taget af fotograf Eladio Fernandez.

Ålene svømmer fra Europa til Sargassohavet i Nordatlanten for at yngle. Ynglen kaldes glasål på grund af deres næsten gennemsigtige udseende, og de anses som en delikatesse i Den Dominikanske Republik.

Ålene er dog kritisk truede, hvilket gør det uregulerede fiskeri problematisk for artens fremtidige overlevelse.

Læs mere på Videnskab.dk: Nedtur for vigtige fiskearter i Nordsøen

Helt tæt på den rubinøjede frø. (Foto: Jaime Culebras / Wildlife Photographer of the Year)

Med øjne så smukke som rubiner bliver man nærmest helt paralyseret, når man ser på den særlige Mindo-glasfrø (Nympharhus balionotus).

Denne hunfrøen blev foreviget af den spanske fotograf Jaime Culebras ved foden af Andesbjergene i Río Manduriacu-reservatet i Ecuador.

Hvis du vil være med til at bestemme dette års vinder, kan du klikke dig ind på Wildlife Photographer of the Year-konkurrencens hjemmeside, hvor du kan afgive din stemme.

Du kan stemme på din favorit inden 2. februar 2023. Vinderen offentliggøres 9. februar 2023.

