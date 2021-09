Stenalder-stil: Mennesket lavede tøj for 120.000 år siden

I en hule i Marokko har forskere fundet knogler fra dyr, der kan være yderligere bevis på, at mennesker har lavet tøj for op til 120.000 år siden.

Ifølge forskerne bag studiet, der netop er udkommet i tidsskriftet iScience, er knoglernes form og mærker en klar indikation på, at de er blevet brugt til at bearbejde skind, der skulle bruges som tøj.

Det skriver The Guardian, ifølge Videnskab.dk.

Studiets førsteforfatter, Emily Hallett, der er ph.d. i antropologi fra Arizona State University, ser opdagelsen som endnu en brik i det puslespil, som den menneskelige adfærd for omkring 100.000 år siden er.

- Tidlige menneskers tøj og deres udvidede værktøjskasser er formentlig en del af forklaringen på menneskers succes i at tilpasse sig på et globalt plan og i klimamæssigt ekstreme regioner, siger Emily Hallett til The Guardian, ifølge Videnskab.dk.

Forskerne undersøgte oprindeligt hulen for at finde materiale, der kunne afsløre noget om menneskers diæt, og om der havde været en forandring i forbindelse med stenværktøjers fremkomst.

De fandt 62 knogler, der virkede til at være blevet forarbejdet. Blandt dem var der ribben fra nogle hovdyr, som var brede og afrundede, og som kaldes ‘spatler’, og det er netop en type værktøj, der blev brugt til at producere tøj, fremgår det af studiet.

Ribbenene fra hovdyrene blev gjort flade og afrundede, så de ikke prikkede hul på skindet eller pelsen (Illustration: Jacopo Niccoló Cerasoni et al.)

The Guardian har i forbindelse med artiklen også interviewet Matt Pope, der er ekspert på neandertalere på UCL Institute of Archaeology, og som ikke var involveret i studiet.

Han underbygger også forskernes teori om, at mennesker har lavet og gået med tøj for 120.000 år siden.

- Det her er en tilpasning, der går længere end bare at gå med tøj. Det giver os muligheden for at forestille os, at de har haft vandtæt tøj, der sidder tættere til kroppen, og som er bedre at bevæge sig rundt i, siger Matt Pope til the Guardian, ifølge Videnskab.dk.

Efter flere tusind år vil skind og pels forgå og derfor ikke stå tilbage som bevis på menneskers evne til at lave tøj. De eneste beviser, som forskerne kunne finde, var derfor de bearbejdede knogler.

