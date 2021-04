Stenaldermennesker var kødspisende top-rovdyr

Forskere fra Tel Avis University har kortlagt stenaldermenneskenes diæt og fundet, at den i mere end to millioner år bestod primært af kød. Det skriver universitetet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

- Indtil nu har forsøgene på at rekonstruere stenaldermenneskernes diæter mest været baseret på sammenligninger med det tyvende århundredes jæger-samler-samfund, [men for] to millioner år siden var det muligt at jage og spise elefanter og andre store dyr – mens nutidens jæger-samlere ikke har samme adgang til den slags bytte. Hele økosystemet har forandret sig, at forholdene kan ikke sammenlignes, forklarer Miki Ben-Dor, der er en af forskerne bag det omfattende studie i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Menneskene måtte ændre meatlover-kosten i takt med megafaunaens udryddelse og nedgangen i den generelle dyrebestand. Det fik stenaldermenneskerne til gradvis at spise grønnere, indtil den deciderede landbrugsrevolution for mere end 10.000 år siden, hvor både dyr og planter blev domesticeret, lyder teorien.

- Vi besluttede os for at bruge andre metoder til at rekonstruere stenaldermenneskernes diæt: ved at undersøge minderne, der er bevaret i vores egne kroppe, vores stofskifte, genetik og fysiske fremtræden. Menneskenes adfærd ændrer sig hurtigt, men evolutionen er langsom. Kroppen husker, siger Ben-Dor i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Studiet sammenlægger forskningsresultater indsamlet over næsten et årti fra hele 400 studier fra forskellige, videnskabelige discipliner, mest biologi. Her tyder høje syre-niveauer i menneske-maver for eksempel på, at de er skabt til en energiholdig og bakteriefyldt kost.

Vores genom er konstrueret på en måde, der gør det nemmere at fordøje en fedtrig diæt i modsætning til chimpansernes, der er målrettet sukkerholdige diæter.

Isotop-analyser fra arkæologiske knogle-fund tyder også på, at stenalderkosten var fedtholdig, ligesom arkæologer først relativt sent i menneskets historie for alvor finder instrumenter til at behandle planter for at spise dem.

Er du interesseret i at læse forskernes øvrige beviser, kan studiet nærlæses i tidsskriftet Yearbook of American Journal of Physical Anthropology.

