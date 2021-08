Stenbrud i England gemmer på oldtidsdyr med alien-agtige fangearme

Et stenbrud i Sydengland er over natten blevet forvandlet til slaraffenland for palæontologer, efter et stort stykke velbevaret havbund fra juratiden blev gravet frem fra jordlagene.

Den velbevarede havbund har allerede budt på tusindvis af fossile havdyr, heriblandt søpindsvin, søstjerner og søliljer, heriblandt fjerstjerner.

Det skriver Natural History Museum London i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se en vild video af fundet.

Den fortabte havbund var for 167 millioner år siden, midt i dinosaurernes storhedstid, del af et frodigt og lavt indlandshav.

Efter en større katastrofe blev havbunden og dens beboere fanget og bevaret under adskillige tykke lag mudder, hvilket mange millioner år senere viste sig at være en gave for palæontologerne, da særligt de skrøbelige søliljer, med deres bløde væv, normalt forgår hurtigt.

Så betydningsfuldt er fundet, at museets 200 år gamle samling, som førhen kun talte 25 ufuldstændige fjerstjerner, nu tæller over 1.000 fossiler, hvoraf flere af dem er komplette.

Søliljerne og fjerstjernernes alien-agtige arme, som de bruger til at fange bytte, skiller sig klart ud fra kalkstensstykkerne.

Palæontologerne også fundet nogle små fossile fisk, men har ikke fundet spor efter større hvirveldyr, udover nogle få krokodilletænder, skriver museet i pressemeddelelsen.

De mange fossiler gør det både muligt at se, hvordan disse mange forskellige organismer så ud i de forskellige stadier af livet, men også fortælle os om dyrenes evolutionære historie.

Forskerne forventer, at fundet, på grund af dets størrelse, kan holde dem optagede i årevis, efterhånden som de får beskrevet de mange arter, og formentligt opdager nogle nye.

