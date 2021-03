Stjerneeksplosion kan ses med almindeligt teleskop

I sidste uge gjorde en japansk amatørastronom en vild opdagelse.

18. marts kiggede Yuji Nakamura op på stjernehimlen og opdagede en lysende glød, som man ikke havde kunnet se på himlen fire dage forinden. Det skriver mediet Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Nakamura gjorde kort efter det Nationale Astronomiske Observatorium i Japan opmærksom på sit fund, og de undersøgte sagen nærmere.

Ved at bruge et avanceret teleskop ved Kyoto Universitet, kunne astronomer hurtigt bekræfte, at der var tale om en ’klassisk nova’, der er den mest almindelige form for stjerneeksplosion.

En klassisk nova er ikke som en supernova, men i stedet en eksplosion på overfladen af en hvid dværg, der er i tæt omløb med en anden stjerne.

Mens de to stjerner hvirvler om hinanden, tager den hvide dværg hydrogen fra sin ’kompagnon’, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Det nyligt opdagede fænomen er blevet døbt V1405 CAS, og det kan ses på himlen i de kommende dage og måneder.

