Stor meteorit fundet på Antarktis

Et internationalt forskningshold er netop vendt tilbage fra Antarktis, hvor de har fundet fem nye meteoritter.

Den største af de fem meteoritter vejer 7,6 kilo, hvilket gør den til en af de største meteoritter, man har fundet i de seneste 100 år.

Det vurderer en af forskerne bag ekspeditionen, Maria Valdes, der er ph.d. ved Field Museum og University of Chicago i USA, skriver Field Museum i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

- Størrelsen er ikke nødvendigvis afgørende, når det kommer til meteoritter. Selv bittesmå mikrometeoritter kan være utroligt værdifulde for videnskaben, siger Maria Valdes i pressemeddelelsen og tilføjer:

- Men det er selvfølgelig sjældent, at man finder så stor en meteorit som denne, og det er virkelig spændende.

Annonce:

Forskerne ved endnu ikke, hvor meteoritten kommer fra, da den ikke er blevet analyseret endnu. Men ifølge Field Musuem ser Maria Valdes frem til at komme i gang med arbejdet.

Meteoritten tæt på. Forskerne har endnu ikke nærstuderet den. (Foto: Maria Valdes)

Hun fortæller, at forskning i meteoritter hjælpe os med bedre at forstå vores plads i universet. For jo flere meteoritter, vi har at analysere, jo bedre kan vi forstå Solsystemet, som vi er en del af.

Og her er Antarktis et rigtigt godt sted at gå på jagt efter meteoritter, skriver Videnskab.dk.

Først og fremmest er de mørke meteoritter nemme at få øje på, da de står i skærende kontrast til de kridhvide omgivelser. Derudover er det tørre klima nænsomt ved meteoritterne, som ville tage større skade i et fugtigere klima.

De fem meteoritter, som forskerholdet har bragt med sig hjem, vil blive analyseret af Belgiens Royale Institut for Naturvidenskaber.

Annonce:

Derudover har forskerne delt sedimenter (jordlag, red.) med mikrometeoritter imellem sig, som de hver især kan tage med hjem til deres respektive institutioner for videre forskning.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Sådan finder vi ud af, om vi lever i en computer-simulation

Hvorfor spjætter vi inden drømmeland?

At spise sent om aftenen kan føre til vægtøgning – ny undersøgelse peger på hvorfor