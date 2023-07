Stor mystik: Har enorme huller haft spirituelt formål?

Hele 25 enorme og forhistoriske huller er blevet fundet i Bedfordshire, England.

Linmere-hullerne, som de er navngivet, dateres til at være 7.700 til 8.500 år gamle og er dermed fra mesolitisk tid, hvor vores forfædre levede som jæger-samlere.

- Denne datering gør stedet utroligt betydningsfuldt, for der er meget få mesolitiske steder i Storbritannien, der er så omfattende, fortæller arkæologer fra Museum of London Archaeology (Mola), der står for udgravningen, ifølge The Guardian.

- Fund fra denne periode er ofte beskedne og består kun af flintværktøjer og lejlighedsvis slagtede dyrelevninger, tilføjer de.

Et enormt stykke arbejde har ligget bag hver af de 25 huller, der har en bredde på op til 5 meter og en dybde på 1,85 meter.

Men arkæologerne er stadig ikke sikre på, hvad hullerne har været brugt til.

Flere teorier har været vendt: Blandt andet om hullerne har været brugt til jagt eller opbevaring af mad – men det er usandsynligt, lyder vurderingen, grundet hullernes form og størrelse.

Arkæologerne bemærker dertil, at hullerne er blevet anlagt i flere lige linjer op til 500 meter lange. Og ulig andre mesolitiske huller, der er fundet i Storbritannien, ser det ud til, at Linmere-hullerne er forbundet med tidligere vandløb.

Det kan ifølge arkæologerne betyde, at hullerne kan have haft et spirituelt formål, og det skal nu undersøges, om de er placeret efter betydningsfulde himmelske begivenheder – ligesom stenene ved Stonehenge, der er sat på sådan en måde, at de markerer årets længste og korteste dag.

Der kan være flere huller, der endnu ikke er fundet, men arbejdet fortsætter. Arkæologerne håber at opdage, om hullerne alle blev gravet og brugt på samme tid og få mere viden om de planter, der voksede i nærheden, skriver The Guardian.

- Det vil gøre os klogere på det miljø, disse mennesker levede i, og forhåbentlig besvare spørgsmålet: Hvad var disse huller til for? siger udgravningens projektleder.

