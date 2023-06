Stor ufo-mystik spreder sig

USA skjuler, at der findes ufoer, og at de undersøger fremmede objekter, som de har i deres varetægt. Det påstår whistleblower i opsigtsvækkende artikel, men beviserne mangler

Findes der rumvæsner og flyvende tallerkener?

Spekulationer om, hvorvidt der findes ukendte livsformer i universet er taget til i styrke efter en iøjefaldende udmelding fra den nu tidligere amerikanske efterretningsofficer David Charles Grusch.

I en artikel i mediet The Debrief påstår han nu, at den amerikanske regering i flere år har hemmeligholdt viden om, at landet undersøger ufoer, der i dag også kendes under betegnelsen UAP, som den har i sin varetægt.

- Vi taler ikke om prosaisk oprindelse eller identiteter. Materialet omfatter intakte og delvist intakte fartøjer, siger David Grusch til mediet.

Det er viden, som 36-årige David Grusch har opnået gennem samtaler med flere kilder. Ifølge kilderne er der tale om såkaldt ikke-menneskeskabte fartøjer.

Herunder kan du se en del af et interview med David Charles Grusch hos det amerikanske tv-station News Nation.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Annonce:

Ulovlig tilbageholdt

Den tidligere efterretningsofficer har nu videregivet sine oplysninger til kongressen.

Han mener nemlig, at oplysningerne tilbageholdes ulovligt for kongressen.

David Grusch har tidligere været udsendt til Afghanistan og har haft flere højtstående poster i det amerikanske militær. Fra 2021 og frem til 2022 var han medansvarlig i såkaldt UAP-analyse hos National Geospatial-Intelligence Agency, der er en del af det amerikanske forsvarsministerium.

Han bakkes samtidig op af den pensionerede oberst, Karl Nell, der arbejdede sammen med Grusch i det amerikanske militær.

Men i interviewet indrømmer den tidligere efterretningsofficer også, at han ikke selv har set beviser for, at ufoerne findes, og han fortæller ikke, hvor han mener, ufoer skulle være opbevaret.

Annonce:

Ingen beviser

Netop manglen på beviser, gør historien svær at tro på, mener major og chef for Center for Luft og Rumoperationer ved Forsvarsakademiet, Karsten Marrup.

- Jeg vil ikke afvise, at det, han siger, er sandt, siger Karsten Marrup til Ritzau.

- Men fordi historien er så vild, som den er, har jeg brug for at få et billede eller en optagelse, så vi kan se, at de ting, han siger eksisterer, rent faktisk eksisterer, tilføjer han.

Ifølge Marrup er der intet nyt i, at en person påstår, at der findes ufoer, men at nyheden denne gang kommer fra en troværdig person som David Grusch er usædvanligt.

Uidentificerede objekter

De nye oplysninger kommer på samme tidspunkt, som NASA har afholdt sine første offentlige høringer om ufoer.

Det skriver flere medier heriblandt Independents Indy100.

Her kom det frem, at der var været flere hundrede begivenheder i løbet af de seneste 27 år, hvor der er blevet registreret flyvende, ukendte objekter.

De amerikanske myndigheder har endnu ikke kommenteret sagen.