Stort Alzheimers-gennembrud

Der er muligvis godt nyt på vej, når det kommer til at bremse symptomerne af den frygtede Alzheimers sygdom.

Et nyt middel har nemlig vist sig i stand til at bremse sygdommen i et klinisk forsøg blandt 1.800 deltagere, der har et tidligt stadie af sygdommen. Selskaberne Eisai og Biogen står bag forsøget.

Det skriver Reuters.

Midlet, der kaldes det største gennembrud i 30 år, har i forsøgene vist sig i stand til at sænke sygdommens udbrud med 27 procent over 18 måneder.

Stort omfang

I Danmark skønnes det, at omkring 50.000 personer lever med Alzheimers, mens der hvert år konstateres omkring 8.000 nye tilfælde ifølge Alzheimerforeningen.

Sygdommen rammer celler i hjernen, som siden går langsomt til grunde. Og det er netop den udvikling, som muligvis kan vendes i fremtiden.

Annonce:

Søger godkendelse

Producenterne bag har søgt om en fremskyndet godkendelsesproces af midlet hos de amerikanske myndigheder, hvor det er under behandling.

- Vi har talt med adskillige virksomheder om at arbejde med os på en foreslået platform, hvor vi kan evaluere adskillige former for medicin, og alle er interesserede, udtaler dr. Paul Aisen, direktør ved forskningsinstituttet for Alzheimers-terapi ved Keck School of Medicine under University of Southern California.

Amerikanske Alzheimer's Association kalder den mulige nye behandling for noget, der 'meningsfuldt kan ændre sygdommens retning', og opfordrer amerikanske myndigheder til at godkende selskabernes ansøgning om at få fremskyndet godkendelsesprocessen.

Det tager U.S. Food and Drug Administration (FDA) stilling til inden 6. januar 2023. Samtidig lyder det fra Eisai, at de også har planer om at søge godkendelse af behandlingen i Europa og Japan.