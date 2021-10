Stort studie kobler mængden af sollys til humør, søvn og risiko for depression

Ifølge et stort britisk studie kommer man i bedre humør, får bedre søvn og opnår en lavere risiko for at få depression ved at opholde sig mere udenfor i dagstimerne. Der skal dog tages visse forbehold ved studiet

Din mors irriterende formaning om, at du bør gå ud i solen og få noget frisk luft, er nok ikke så dum endda.

I et stort britisk observationsstudie har australske psykologer og søvnforskere forsøgt at blive klogere på effekten af at opholde sig udendørs.

Forskerne indsamlede deres data om 400.000 briter fra UK Biobank, der er et britisk folkesundhedsregister.

Forskerne konkluderer på baggrund af studiet, at »det er lige så vigtigt for mennesker at være udenfor om dagen, som det var at undgå sollys om natten for at sove bedre«.

Det skriver ScienceAlert om et nyt studie, ifølge Videnskab.dk.

Der skal dog tages flere forbehold ved, hvor meget man rent faktisk kan uddrage af studiet. Det kommer vi tilbage til senere.

Læs mere på Videnskab.dk: Kom i godt humør med udendørsarbejde

UK Biobanks data bestod af en ordentlig bunke spørgeskemaundersøgelser, hvori briter heriblandt var blevet spurgt ind til deres humør, medicinering, og hvor meget tid de brugte udendørs i løbet af sommeren og vinteren.

I gennemsnit tilbringer voksne mennesker i Storbritannien 2,5 timer udenfor i dagslys hver dag, og A-mennesker er generelt mere udenfor end B-mennesker, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Sean Cain, der er psykolog og søvnforsker ved Monash University i Melbourne, Australien, er en af forfatterne bag studiet, og ifølge ham er der adskillige fordele ved at opholde sig mere udenfor i løbet af dagen.

Studiet antyder, at det er forbundet med et bedre humør, forbedret søvn og en lavere risiko for at udvikle depression og bruge medikamenter mod depression.

Der skal dog tages visse forbehold ved studiet, skriver Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Korrelation eller kausalitet: Hvornår er der en årsagssammenhæng?

Observationssstudiet er baseret på spørgsmål om menneskers daglige adfærd, og der kan være forskel i folks personlige opfattelse af deres liv, og deres faktiske liv.

Samtidig kan denne type observationsstudie ikke svare klart på, hvad årsagen er til korrelationen mellem mængden af sollys og graden af psykisk velvære.

For bliver mennesker gladere ved at være mere udendørs i dagslys? Eller skyldes resultaterne, at mennesker, som i forvejen er gladere, tilbringer mere tid udendørs i naturen?

Det er dog et område, hvor der er i forvejen findes meget forskning, der peger i samme retning.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Angst og depression: Læger udskriver naturoplevelser på recept i stedet for medicin

Hvorfor er det så vanskeligt at skelne mellem højre og venstre?

Forskere undrer sig over Rigspolitiets advarsel mod lovlig hash: 'Helt mærkeligt'