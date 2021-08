Stradivarius-violinernes hemmelighed: Derfor har de en unik lyd

Boraks, zink, kobber, aluminium og kalciumoxid.

Det er, hvad den legendariske violinmager Antonio Stradivari og hans mindre kendte kollega Guarneri del Gesu behandlede træet på deres violiner med - og ifølge et nyt studie den ’hemmelige’ blanding, der skabte den unikke lyd, som de italienske instrumentmagere har været kendt for i mere end 200 år.

Det skriver Texas A/&M University i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Forskerholdet bag studiet har længe vidst, at Antonio Stradivaris violiner, der er kendte under navnet ‘Stradivari’, blev fremstillet med bestemte kemikalier, og at det var disse kemikalier - og i mindre grad violinmagerens evner - der skabte den bestemte lyd, som instrumentet har været berømt for i over 200 år.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvorfor har instrumenterne faste pladser i et symfoniorkester?

- Al min forskning over mange år har været baseret på den formodning, at træet undergik aggressiv kemisk behandling, og at dette har haft en direkte betydning i at skabe den mægtige lyd, som Stradivari og Guarneri er kendte for, fortæller Joseph Nagyvary, medforfatter på studiet, til Texas A&M University ifølge Videnskab.dk.

Med hjælp fra et internationalt hold af forskere ledet af Hwan-Ching Tai, professor i kemi ved det nationale universitet i Taiwan, er det således langt om længe blevet bekræftet, at det er boraks, zink, kobber, aluminium og kalciumoxid, der kan tage æren for den gode violin-klang.

Joseph Nagyvary fortæller til Texas A&M University, at kemikalierne dengang blev benyttet af italienske violinmagere som Stradivari, der fremstillede violiner stort set frem til sin død i 1737, for at undgå at træet blev angrebet af orme.

Denne behandling havde en utilsigtet, men positiv effekt på instrumenternes lydkvalitet.

En akustisk fordel, som de to violinmagere med al sandsynlig var klar over, og ifølge Joseph Nagyvary gav det dem en fordel på violin-markedet, skriver Texas A&M University ifølge Videnskab.dk.

- Deres violiner har været uovertrufne i lydkvalitet i over 220 år, siger han og fortæller, at en Stradivarius-violin i dag kan koste over 60 millioner kroner.

Læs mere på Videnskab.dk:

Hvorfor er astrologi ikke videnskab?

Bliver man mindre våd, hvis man skynder sig gennem regnen?

Ny serie: 10 astronomiske mysterier, videnskaben ikke kan forklare