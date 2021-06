Studie: Danmarks mest almindelige tarminfektion smitter ved sex

Det kan godt være, at du ikke har hørt om campylobacter-bakterien.

Men bakterien er faktisk den, der er årsag til de fleste tarminfektioner i Danmark.

Trods dette har forskere i mange år været i tvivl om, hvordan mennesker pådrager sig campylobacterinfektionen.

I et nyt studie har danske forskere i samarbejde med kollegaer fra USA fundet frem til, at man kan blive smittet med bakterien gennem seksuel kontakt.

- Studiet er vigtigt for folkesundhedsvidenskaben, og læger kan nu fortælle deres patienter om en øget risiko for at pådrage sig bakterien gennem seksuel kontakt. Campulobacterinfektion er normalvis ikke en alvorlig sygdom, men den kan føre til diarré, som har konsekvenser ved at folk for eksempel bliver hjemme fra arbejde, siger Katrin Kuhn, der er epidemiolog med speciale i infektioner ved OU Hudson College of Public Health i Oklahoma og hovedforfatter til studiet, til EurekAlert!, ifølge Videnskab.dk.

Kuhn blev ledt på opdagelsen, da der opstod et udbrud af campylobacterinfektioner i Nordeuropa blandt mænd, der havde sex med andre mænd.

Kuhn undersøgte en del af populationen af mænd i Danmark, og fandt frem til, at udbredelsen af campylobacterinfektioner var 14 gange højere i gruppen af mænd, der havde sex med andre mænd, i modsætning til en kontrolgruppe.

Tidligere studier viser, at campylobacterinfektioner typisk opstår når folk spiser undertilberedt kylling eller drikker upasteuriseret mælk eller vand.

