Studie: Dette kan forebygge frygtet lidelse

Nyt studie viser, at orienteringsløb er ikke kun godt for kroppen, men også hjernen

Målet med orienteringsløb er at løbe hurtigst muligt gennem ukendt terræn, mens man finder en række poster ved hjælp af et kort og kompas. De dygtigste løbere kan skifte effektivt mellem forskellige mentale opgaver og træffe hurtige beslutninger, mens de finder vej i et hæsblæsende tempo.

Og lige netop de evner kan være med til at forebygge kognitivt forfald og måske i sidste ende demens, anslår et nyt studie.

Det skriver McMaster University i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

I et nyt studie, der er udgivet i tidsskriftet PLoS ONE, arbejder forskerne fra McMaster University i Canada ud fra en hypotese om, at orienteringsløbs fysiske og kognitive krav kan stimulere de dele af hjernen, som vores forfædre brugte til at jage og samle.

Hjernens evne til at finde vej og føde er ikke længere altafgørende for vores overlevelse på grund af moderne teknologier som GPS’en og lettilgængelig mad - og det kan ikke kun have konsekvenser for vores evne til at finde vej, men også påvirke vores hukommelse og måde at bearbejde rumlig information, fordi disse kognitive funktioner anvender overlappende strukturer i hjernen.

- Det moderne liv kan meget vel mangle specifikke kognitive og fysiske udfordringer, som hjernen har brug for for at kunne trives, forklarer Jennifer Heisz, der er lektor ved McMaster University, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Forskerne vurderer på baggrund af studiet, at hvis vi ikke gør brug af evnerne til at finde vej og mad, så mister vi dem. Det er her, at Alzheimer kommer ind i billedet, da en forringet stedsans er et af de tidligste symptomer på sygdommen.

I studiet modtog forskerne svar fra raske voksne i alderen 18-87 år, der havde forskellige forhold til orienteringsløb - intet, letøvet, øvet eller eliteudøver.

De, der var orienteringsløbere, svarede, at de havde en bedre rumlig navigationsevne og hukommelse. Det kan ifølge forskerne tyde på, at det kan have en gavnlig effekt over hele ens levetid, hvis man inkorporerer elementer af at finde vej i sine motionsrutiner.

- Når det kommer til at træne hjernen kan de fysiske og kognitive krav, som orienteringsløb stiller, give dig mere smæk for skillingerne sammenlignet med kun at motionere, siger Emma Waddington, der er kandidatstuderende ved McMaster University, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Men forskerne bag studiet har et forslag til, hvordan man kan træne de dele af hjernen, uden at starte til orienteringsløb: Sluk GPS’en og brug et kort til at finde vej, næste gang du skal ud på tur.

