Studie: Din hund bliver virkelig jaloux på andre hunde

Tidligere rundspørger har vist, at 80 procent af hundeejere har observeret, at deres hunde har vist tegn på at være jaloux, når ejeren har interageret med en anden hund.

Hundene har oftest reageret ved at gø, opføre sig mere aggressivt eller hive i hundesnoren. Det skriver University of Auckland i New Zealand i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

I et nyt studie publiceret i tidsskriftet Psychological Science, har forskere set nærmere på denne tendens.

Læs mere på Videnskab.dk: Lufter du din hund nok?

- Vi ville studere, om hunde, ligesom mennesker, også kunne opføre sig jaloux i en situation, der fremprovokerede det, fortæller hovedforfatter bag studiet, Amalia Bastos fra University of Auckland i New Zealand, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

For at undersøge sagen, opstillede forskerne forskellige situationer med 18 hunde, hvor hundene kunne forestille sig en social interaktion mellem deres ejer og enten en realistisk, men falsk hund eller en cylinder.

Den falske hund var tiltænkt som en potentiel rival til hunden, mens cylinderen blev brugt i kontrolgruppen.

Læs mere på Videnskab.dk: Misundelse er en grim ting… Eller der det?

I eksperimentet observerede hundene deres ejer med den falske hunderival, hvorefter en barriere blev sænket ned, så hundene ikke længere kunne se ejeren og rivalen.

Her viste hundene tydelige tegn på at være jaloux ved at forsøge at vælte barrieren, mens de viste langt mindre tegn på aktivitet, når ’rivalen’ i stedet var en cylinder.

- Resultaterne støtter hypotesen om, at hunde kan udvise jaloux adfærd, konkluderer Amalia Bastos i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Andre artikler på Videnskab.dk

Har hunde godt af at spise vores madrester?

En jaloux lunde og mange andre vilde dyr: Årets sjoveste fotografi skal kåres

Mutanthund med dobbelt muskelmasse skabt af genforskere