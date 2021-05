Studie: Dine gener kan styre, om du stresser bag rattet

Der er ifølge et amerikansk studie stor forskel på, hvordan bilister reagerer på at køre rundt i trafikken

Parallelparkering, kødannelser og vanvidsbillister.

Der er mange måder at blive stresset på som billist.

Ifølge et nyt studie fra University of Houston’s Computational Physiology (beregnings-fysiologi red.), bliver nogle bilister bare mere stressede end andre. Det skriver Videnskab.dk.

- Vi kalder fænomenet ’accelerousal’. Begrebet arousal (stimulering på dansk, red.) bliver i psykologi brugt til at beskrive stress. ’Accelarousal’ identificerer vi som stress, der bliver fremprovokeret, når man bevæger sig i hurtigere tempo end normalt – selv små episoder, siger Ioannis Pavlidis, der er professor i datalogi, i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk og uddyber:

- Det skyldes formentlig til dels en genetisk disposition. Resultaterne var meget konsistente, hvilket betyder, at det højst sandsynligt er en medfødt egenskab.

Forskerne samarbejdede med Texas A&M Transportation Institute og registrerede, hvordan bilister reagerede på at køre bil i forskellige situationer, hvor de skulle køre hurtigere og dreje.

I studiet registrerede forskerne, hvornår de 11 forsøgsdeltagere viste tegn på stress, mens de kørte rundt i en halv time i en minivan.

Halvdelen af deltagerne blev konsistent stressede under forsøgene, hvor de for eksempel skulle holde for rødt og derefter køre videre, når der blev grønt. Den anden halvdel viste ingen tegn på stress.

Ifølge Pavlidis var personerne, der oplevede ’accelerousal’, 50 procent mere stressede end de andre. I en efterfølgende rundspørge blandt deltagerne, viste det sig også, at de stressede bilister følte sig mere udmattede og overbebyrdede.

Ifølge professoren bør man forske mere i fænomenet, da man i fremtiden potentielt set kan undgå flere ulykker og forebygge stress blandt bilister.

Studiet er udgivet i Extended Abstracts of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems.

