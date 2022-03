Studie: Disse planter i hjemmet kan forbedre dit indeklima markant

Hvis dit hjem er blottet for planter, kan det muligvis være, at du skal overveje at begynde at få grønne fingre.

Indeklimaet bliver nemlig markant forbedret af husplanter, konkluderer et nyt studie.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Planter er med til at fjerne kvælstofdioxid (NO2), der særligt kommer fra dieselmotorer, fra luften.

Forurening af kvælstofdioxid er et stort problem i hele verden – inklusive i Danmark, hvor flere kommuner ikke lever op til WHO's anbefalinger for grænseværdier for luftforurening.

Men her kan planter komme til hjælps, og forskerne anbefaler særligt planterne:

Fredslilje (Spathiphyllum wallisii)

Duftdracæna (Dracena Marginata)

Lykkebregne (Zamioculcas zamiifolia)

I forskellige test formåede planterne at reducere niveauet af kvælstofdioxid med 20 procent.

Læs mere på Videnskab.dk: Bacon kommer fra … en plante? Amerikanske børn er forvirrede, når det kommer til mad

- Vi valgte planter, der er meget forskellige, men alligevel er de alle ekstraordinært gode til at fjerne kvælstofdioxid fra atmosfæren, siger kemikeren Christian Pfrang fra Birmingham Universitet i Storbritannien, i en pressemeddelelse på universitetets hjemmeside, skriver Videnskab.dk.

For at teste planterne blev de hver især placeret i et rum med den samme mængde NO2, som, man kan forvente, er i et kontor med vindue ud til en trafikeret vej.

Læs mere på Videnskab.dk: Gisp! Er det en kæmpeedderkop!? Se årets vindere fra naturfotografernes svar på Oscars

I løbet af en time var planterne i stand til at fjerne omkring halvdelen af kvælstoffet, skriver ScienceAlert.

Hvis man overfører resultaterne til et lille kontor på omkring 15 kvadratmeter med dårlig udluftning og med fem planter i, vurderer forskerne, at det er realistisk, at planterne kan reducere niveauet med 20 procent.

Planterne klarede skærene, uanset om det var et mørk eller lyst lokale. Om jorden var fugtig eller tør, spillede heller ikke en rolle i studiet.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Aldrig før set: DNA fra en plante har spredt sig til dyr

Tjernobyl: Hvorfor dør planter ikke af kræft?

Er hunde og katte naturlige ærkefjender?