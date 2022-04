Studie: Du bliver fysisk stærkere af at bande

Et forskerhold hævder, at bandeord kan få mennesker til få mere selvtillid, en mere risikovillig adfærd og forbedret fysisk styrke

Slynger du et bandeord ud fra tid til anden, kan det have en række følgevirkninger, der måske ikke er så dårlige igen.

Sådan lyder konklusionen fra et hold forskere, der hævder at have fundet en sammenhæng mellem det at bande og ens selvtillid, fysisk styrke samt risikovillig adfærd.

Det skriver Keele University i en pressemeddelelse på baggrund af det nye studie, der er publiceret i tidsskriftet Quarterly Journal of Experimental Psychologxy, ifølge Videnskab.dk.

Forskerholdet, der er ledt an af lektor og psykolog ved Keele University Richard Stephens finder således, at forsøgsdeltagere viste andre resultater, når de fik lov til at bande.

Når det for eksempel gjaldt stole-armbøjninger - hvor man løfter sig fra stolen kun ved brug af armene - var deltagerne angiveligt i stand til at holde posituren i længere tid, såfremt de gentog et bandeord.

Læs mere på Videnskab.dk: Intakt 30.000 år gammel uddød hulebjørn fundet i den sibiriske permafrost

Forsøgspersonerne udviste i højere grad også risikabel adfærd i en online-test, hvor de skulle pumpe en ballon op med så meget luft som muligt uden at sprænge den.

- Risikovillighedsadfæren steg med 8 procent ved brug af bandeord, når ballonen blev pumpet op, sammenlignet med neutral dialog, lyder det i pressemeddelelsen.

Læs mere på Videnskab.dk: Skjult rum i grotte husede muligvis de sidste neandertalere

Slutteligt havde det også en indvirkning på humøret, når der blev bandet. Ifølge universitetet fandt forskerne, at det var en »vigtig psykologisk vej til at booste psykisk styrke«.

Forskerne håber, at deres fund kan være gavnligt for folk, der vil præstere bedre. Bandeord i den forbindelse kan være et værktøj, hvis man for eksempel skal performe foran et stort publikum, skriver universitetet i pressemeddelelsen.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Forundrede astronomer: Mystiske radiosignaler strømmer fra galaksens centrum

Mysteriet om 400 år gammelt foster i dansk biskops kiste måske endelig løst

Vild video! Kæmpe klippepyton sluger en hel impala