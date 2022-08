Studie: Fattige børn med rige venner tjener mere senere i livet

Det kan betale sig at have velhavende venner – selv som barn – viser et nyt studie

Fattige børn, der har rige venner, tjener mere i voksenlivet, sammenlignet med hvis de var venner med andre fattige børn. Det viser et studie fra Harvard University, der blev publiceret i tidsskriftet Nature.

Ved at undersøge 21 milliarder Facebook-forbindelser kunne forskerne konkludere, at børn med lav socioøkonomisk status kunne forbedre deres voksenliv gevaldigt ved at hænge ud med børn med høj socioøkonomisk status.

Studiet viste, at fattige børn kan øge deres fremtidige løn med et gennemsnit på 20 procent, hvis deres venner til gengæld er rige.

Det skriver The Telegraph ifølge Videnskab.dk.

For at undersøge deres hypotese om, at en persons omgangskreds som barn har en afgørende rolle for den fremtidige løn, skulle forskerne finde en måde at måle det, de kalder ‘økonomisk forbundethed’. Altså hvor rige ens venner er.

Det lykkedes forskerne at kvantificere, hvor velhavende en persons vennegruppe er, ved at bruge et komplekst sæt Facebook-data. De undersøgte 70 millioner individuelle Facebook-brugere i USA i alderen 25-44.

Forskerne inddelte herefter brugerne i nogle grupper, der kunne indikere deres økonomiske status og sociale kapital. Det indebar blandt andet deres postnummer, hvilken high school de havde gået på, og hvilket college de senere tog på.

En af forskerne bag studiet Noam Angrist, der har en p.hd. i økonomi og matematik fra University of Oxford, mener, at studiet viser, hvor afgørende ens omgangskreds i barndommen er for ens fremtid.

- Det her data afslører, hvor afgørende social kapital er i forhold til at komme ud af fattigdom. Forbindelser mellem individer med henholdsvis lav og høj socioøkonomisk status kan påvirke ens ambitioner, adgang til information og jobmuligheder, siger Noam Angrist til The Telegraph ifølge Videnskab.dk.

