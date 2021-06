Studie: Glem 'foryngelsespillen'

Der er lang udsigt til udødelighed og evig ungdom, konkluderer forskere i et nyt studie.

Selvom vi er blevet bedre til at holde mennesker i live, og gennemsnitsalderen er steget, lader det til, at vi som art ældes med en fastsat hastighed, vi ikke sådan kan komme udenom eller ændre på.

Sådan konkluderer forskere i et nyt studie, skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Forskere fra 14 lande står bag det interdisciplinære studie, hvor de har bidraget med deres forskellige ekspertiser.

'Vores resultater understøtter teorien om, at snarere end at sinke døden, lever de fleste mennesker længere, fordi der er en lavere dødelighed, når vi er yngre,' fortæller aldersforsker José Manuel Aburto fra Syddansk Universitet til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

'Vi har sammenlignet fødsels- og dødsdata fra mennesker og ikke-menneskelige primater og opdaget et generelt dødelighedsmønster, som var det samme hos dem alle. Det antyder, at biologiske, snarere end miljømæssige faktorer, i sidste ende styrer, hvor længe vi lever.'

Hvor længe mennesker potentielt kan leve er et spørgsmål, som længe har splittet forskningsverdenen, og der findes hele industrier, som med den nyeste teknologi jager hemmeligheden bag længere liv.

Dataene, som er indsamlet fra flere arter, og som strækker sig på tværs af kontinenter og over århundreder, peger kun én vej, fortæller José Manuel Aburto til the Guardian ifølge Videnskab.dk.

'Statistikkerne bekræfter, at individer lever længere, efterhånden som helbreds- og levestandarder forbedres, hvilket fører til længere levealder på tværs af befolkningsgrupper. Ikke desto mindre, er det tydeligt at se i alle arter, at der sker en brat stigning i dødsfald, efterhånden som årene fører til alderdom.'

Resultatet passer godt overens med et andet nyligt studie, som påviste, at menneskekroppen helt mister evnen til at vedligeholde sig selv efter 120–150 år.

'Studiet indikerer, at den evolutionære biologi overgår alt andet, og at medicinske fremskridt indtil videre ikke har været i stand til at slå disse biologiske begrænsninger.'

Studiet blev udgivet i tidsskriftet Nature Communications, hvor det er frit tilgængeligt.

