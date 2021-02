Studie: Kvikke hunde kan lære nye ord efter at have hørt dem blot fire gange

Et nyt studie indikerer, at særligt kvikke hunde kun behøver fire gentagelser af et ord for at lære det. Mindre begavede hunde kræver lidt mere træning

Et nyt studie antyder at få særligt intelligente hunde lærer ord og navne meget hurtigere end andre, og kun behøver høre et ord fire gange, før de har forstået det.

Det skriver The Independent ifølge Videnskab.dk.

- En så hurtig indlæring lader til at være lig den måde, menneskebørn tilegner sig deres ordforråd ved 2-3 årsalderen, fortæller medforfatter på studiet Adam Miklósi.

Til sammenligning skal ‘almindeligt’ begavede hunde bruge meget mere træning på at lære nye ord.

Læs mere på Videnskab.dk: Studie: Større hunde er mere intelligente end mindre hunde

- For at afprøve dette udsatte vi Whisky og Vicky Nina (de to hunde, der indgik i eksperimentet) for de nye ord under forskellige omstændigheder, herunder en udelukkelsesbaseret opgave og i en social, legende kontekst med deres ejere, fortæller en anden medforfatter på studiet Claudia Fugazza.

- Vigtigt er, at hundene i begge tilfælde kun fik det nye legetøjs navn at vide fire gange.

Whisky kendte i forvejen navnene på 52 stykker legetøj, mens Vicky Nina kendte 47 navne på legetøj, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Det første eksperiment var sat op således, at hundene skulle forholde sig til syv stykker legetøj, som de allerede kendte. Hverken hundene eller ejerne kunne se legetøjet for at undgå, at ejerne kom til at influere på hundene.

Først blev hundene bedt om at hente det stykke kendte legetøj, deres ejere bad om, hvilket både Whisky og Vicky Nina formåede.

Herefter blev et nyt stykke legetøj blandet sammen med det kendte legetøj. Og da ejerne udtalte det nye navn, som hundene ikke havde hørt før, hentede Whisky det. Vicky Nina hentede det 52,5 procent af gangene, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: 1, 2, 3, 4: Hunde 'tæller' på samme måde som mennesker

I et andet eksperiment lærte hundene et nyt legetøjs navn kun ved at lege med deres ejere, som under legen gentog navnet fire gange.

20 andre hunde blev udsat for lignende eksperimenter, men lod ifølge Science Alert ikke til at lære de nye ord.

Til trods for, at de to kloge hunde lærte legetøjets navne så hurtigt, ser det ikke ud til, at den nye information blev hos dem særligt længe.

I opfølgende eksperimenter, som blev afholdt henholdsvis 10 minutter og 1 time efter, reagerede hundene i de fleste tilfælde ikke længere på legetøjets navn.

