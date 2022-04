Studie: Landsbybeboere er bedre til at finde vej end storbyfolk

Hvis du kommer fra en by med et kompliceret vejnet, har du formentlig sværere ved at finde vej, lyder det ifølge forskere

Folk, der er vokset op på landet, er tilsyneladende bedre til at orientere sig end folk, der er vokset op i byer.

Det indikerer resultatet fra et nyt studie, der er blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature, skriver University College London, der er et af universiteterne bag studiet, ifølge Videnskab.dk.

Det er ifølge studiet især folk fra byer med simple vejnet, såsom New York, som ikke er lige så gode til at finde vej som folk fra landet eller folk fra byer med mere komplekse vejnet, såsom London.

- Vi opdagede, at det at vokse op uden for byer lader til at være godt for udviklingen af navigationsevner, og det lader til at være påvirket af den manglende kompleksitet, som mange vejnet i byer har, siger Hugo Spiers fra University College London i universitets pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

I deres seneste forskning havde forskerne opdaget, at folks rumlige navigationsevner bliver dårligere med alderen.

En udvikling, der begynder fra det tidlige voksenliv. Men her viste forskningen, at folk fra landet er bedre end fem år yngre folk fra byer.

- I studiet fandt vi, at folk, der voksede op i områder med simple vejnet, kan have den samme navigationsevne som folk, der er fem år ældre og fra landområder. Og i nogle områder er forskellen endnu større, fortæller Spiers i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

I studiet skulle næsten 400.000 deltagere fra 38 lande spille Sea Hero Quest, der er et mobilspil, hvor man skal navigere en båd for at finde checkpoints, der er vist på et kort.

Studiets resultater viste, at hvor folk er vokset op påvirker deres navigationsevner - selv efter at forskerne har kontrolleret for alder, køn og uddannelsesniveau.

Omvendt har folks nuværende bopæl ikke nogen påvirkning på navigationsevnen, ifølge studiet.

Forskerne sammenlignede byerne, som deltagerne var vokset op i, ved at analysere kompleksiteten af vejnettene. Folk, der kom fra byer med simple vejnet, var som nævnt de dårligste til at finde vej i spillet.

Derimod klarede folk fra byer med mere komplekse vejnet sig kun en smule værre end folk fra landet.

