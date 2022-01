Studie: Mennesker ser oftere mandlige ansigter i objekter

Hvis du ser ansigter i skyer eller i træer, er der størst sandsynlighed for, at det er en mands ansigt

Du har måske før oplevet at se et ansigt steder, hvor der ikke burde være et ansigt.

I en sky på himlen, på en bjergside, eller måske er det små bobler i kaffen, der danner to øjne og en mund.

Nu peger et nyt studie lavet af forskere ved University of Queensland på, at der er størst sandsynlighed for, at du opfatter ansigtet som et mandligt ansigt, fortæller universitetet i en pressemeddelelse, skriver Videnskab.dk.

Formålet bag studiet var ifølge forskerne bag at komme nærmere, om hjernens trang til at danne ansigter, i psykologien kaldet pareidolia, også bærer på de sociale signaler, som ansigter normalt bærer på - såsom udtryk og biologisk køn, lyder det i pressemeddelelsen.

Studiet bygger på mere end 3.800 deltagere, der blev vist 256 eksempler på pareidolia og genstande, herunder kaffekopper, kartofler og æbler.

Her blev deltagerne bedt om at angive, om hvert eksempel havde et tydeligt følelsesmæssigt udtryk, alder og et biologisk køn eller ej, lyder det i pressemeddelelsen.

- Vores resultater viste en slående skævhed i kønsopfattelsen med mange flere illusoriske ansigter, der blev opfattet som mænd end som kvinder, forklarer Jessica Taubert, medforfatter på studiet og professor i psykologi ved University of Queensland, ifølge Videnskab.dk.

I blot i 1 ud af 4 eksempler blev ansigtet således bedømt til at være en kvindeligt ansigt.

Ifølge Jessica Taubert viser denne skævhed, at der er en asymmetri i den måde, vi evaluerer ansigter på, når vi har en forholdsvis lille mængde information om ansigtet, man forestiller sig, til rådighed.

Det er endnu uvist, hvad årsagen til skævheden er, og fremtidig forskning skal være med til at undersøge, om den for eksempel kan skyldes sociale forhold, lyder det fra forskerne bag, ifølge mediet DailyMail.

