Studie: Porno skader ikke nødvendigvis mænds opfattelse af kvinder

Er porno usundt for mænd at se? Det er et spørgsmål, som mange studier har forsøgt at bestemme.

Og her lader der til at være en generel opfattelse af, at et højt pornoforbrug blandt mænd er skadeligt for, hvordan de opfatter kvinder.

Men det er måske en forhastet konklusion, peger et nyt studie på.

Det skriver Abertay University fra Dundee i Skotland i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Forskerne fra det skotske universitet mener, at der bør være en større nuancering, når man opfatter effekterne af porno.

I studiet viste forskerne deltagerne billeder af pornoskuespillere - enten påklædte, nøgne eller i gang med at have sex - hvorefter de blev bedt om at bedømme andre kvinders tiltrækningskraft.

Nogle af kvinderne, som de skulle bedømme, havde de set før pornoskuespillerne, imens andre var nye.

Her viste studiet, at pornoskuespillerne reducerede mændenes opfattelse af kvindernes tiltrækningskraft, når det gjaldt kvindekroppene, som de havde set før, men ikke deres ansigter.

Denne effekt viste sig både blandt heteroseksuelle mænd såvel som homoseksuelle, hvilket altså tyder på, at seksuel ophidselse ikke var den primære årsag bag skiftet.

- Hvad det her studie peger på er, at skønt seksuel ophidselse som følge af porno spiller en vis rolle i mænds vurdering af kvinders tiltrækningskraft, er det langt fra en simpel stimulus-respons, hvor, nogle vil mene, at det at se porno har en universel negativ effekt på, hvordan mænd opfatter andre kvinder, siger Christopher Watkins fra Abertay University i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk og tilføjer:

- Fremtidig forskning kan muligvis udforske de samme effekter hos kvinder, og hvordan pornoforbrug kan påvirke vurderingen af tiltrækningskraft over en lang periode, og hvordan personlighedstræk hos personen, som ser porno, også har betydning.

