Studie: Sådan ændrer rumrejser astronauters hjerne

Det sætter sine spor på hjernen at befinde sig i et miljø uden tyngdekraft, viser nyt studie

Har man rejst en tur rummet, er der risiko for, at perioden væk fra Jorden har påvirket hjernen.

Forskere har således undersøgt 12 astronauter og fundet bevis for det, de beskriver som »signifikante mikrostrukturelle ændringer« i den del af hjernen, der styrer kommunikationen i selve hjernen og ud til resten af kroppen.

Det skriver ScienceAlert på baggrund af et nyt studie, ifølge Videnskab.dk.

Forskerne bag studiet har benyttet sig af en form for MR-skanninger, der blandt andet bruger radiobølger og magnetisme til at tage billeder af molekylære bevægelser i hjernen på astronauterne.

Skanningerne blev foretaget, før astronauterne forlod Jorden, og kort tid efter de vendte retur. Turene lød i gennemsnit på 172 dage.

I billederne taget efter hjemkomst fandt forskerne, at der var sket forandringer i den del af hjernen, der er forbundet til sensoriske og motoriske funktioner, og som står for kommunikationen i selve hjernen og ud til resten af kroppen.

Specifikt var der tale om en indirekte påvirkning af hjernebjælken (corpus callosum), der skete som følge af en udvidelse hjernens ventrikler, som er hulrum inde i centralnervesystemet.

Der er ikke tale om »reelle strukturelle ændringer i hjernen«, men nærmere »form-ændringer«, pointerer forskerne i studiet, ifølge Videnskab.dk.

De peger på, at det kan have noget at gøre med kroppens tilpasning til at kunne opholde sig i den lave tyngdepåvirkning.

Forskningen befinder sig endnu i et tidligt stadie, og derfor er det endnu usikkert at pege på en konkret betydning af disse forandringer, lyder det fra forskerne, ifølge mediet.

Florian Wuyts, professor i neurovidenskab og medforfatter på studiet, håber på, at den nye teknik og nye viden om hjernens evne til at tilpasse omstændighederne i rummet kan bruges til bedre at forberede mennesker på ture i rummet.

- Det er afgørende at fastholde denne linje inden for forskning, hvor man leder efter rumfart-inducerede hjerneændringer fra forskellige perspektiver og ved hjælp af forskellige teknikker, siger Florian Wuyts til ScienceAlert, ifølge Videnskab.dk.

