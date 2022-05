Studie: Skær i dit kødforbrug og halver verdens afskovning

Vi kan på verdensplan halvere den fremtidige afskovning og de kulstofemissioner, som følger med, hvis vi reducerer forbruget af oksekød med 20 procent.

Det viser et nyt studie, skriver Nature ifølge Videnskab.dk.

Studiet er det første til at estimere de miljømæssige effekter af en delvis udskiftning af oksekød med svampeprotein.

Det siger Franziska Gaupp fra Postdams Institut for Klimapåvirkning, som ikke har været involveret i studiet, til Nature ifølge Videnskab.dk.

Tidligere studier har nemlig ikke medregnet ændringer i befolkningstilvæksten, madefterspørgsel og andre socio-økonomiske faktorer.

Studiet peger på, at vi ved at udskifte 20 procent af oksekødsforbruget med svampeprotein i 2050 vil kunne reducere metan-udledningerne med 11 procent og halvere den årlige afskovning og medfølgende udledninger, hvis man sammenligner det med et ‘business-as-usual’-scenarie.

Studier som dette kan bidrage til at finde mere bæredygtige måder at producere mad på, fortæller Hanna Tuomisto, der forsker i bæredygtige madsystemer ved Helsinki Universitet til Nature ifølge Videnskab.dk. Hun har heller ikke har været involveret i studiet.

Dog mener hun, at produktionen af svampeprotein kan kræve mere elektricitet end oksekødsproduktionen.

Derudover påpeger hun, at en udskiftning af oksekødsproduktion med svampeprotein også vil betyde et tab af nogle biprodukter, såsom læder og mælk. Det vil potentielt føre til en produktion af alternativer, som også har et klimaaftryk.

