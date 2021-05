Studie: Smeltende gletsjere ændrer Jordens rotationsakse

Gletsjerne smelter hurtigere og hurtigere, og det påvirker Jorden i sådan en grad, at planetens akse er ved at ændre sig.

I et nyt studie beskriver forskere, hvordan Jordens rotationsakse har ændret sig siden 1990’erne som følge af klimaforandringerne, hvor mange milliarder ton is er smeltet.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Tidligere var det naturlige faktorer som havstrømme og konvektioner (varmeoverførsler) i Jordens indre, der kunne påvirke planetens rotationsakse, men ifølge forskerne bag det nye studie, er forandringer i Jordens masse nu også med på listen over faktorer.

Forskerne fandt frem til, at rotationsaksen skiftede fra en sydgående til en østgående retning i 1995, og gennemsnitshastigheden i perioden 1995 til 2020 var 17 gange hurtigere end i perioden 1981 til 1995.

Siden 1980 har polernes position ændret sig med fire meter, lyder det ifølge forskerne.

De understreger også, at oppumpning af grundvand kan have haft en indflydelse på den ændrede rotationsakse. Over de sidste 50 år har menneskeheden pumpet billioner af liter vand op fra undergrunden uden at have erstattet tabet.

- Det fortæller os, hvor stor indflydelse denne masseforandring har, da den kan ændre på Jordens rotationsakse, fortæller Vincent Humphrey, der er post doc. ved Zürich Universitet i Schweiz, og som ikke har været en del af studiet, til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Ifølge Humphrey viser studiet direkte, hvordan Jorden bliver påvirket af, at mennesker indirekte og direkte flytter rundt på vandet på planeten.

Han understreger dog, at forandringerne ikke er store nok til at påvirke menneskets dagligdag, men at dagslængden kan blive påvirket med et par millisekunder.

