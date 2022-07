Studie: Sollys gør mænd mere sultne

Nyt studie peger på, at mænd bliver mere sultne, efter de er blevet udsat for sollys, da det øger det appetitvækkende hormon ghrelin

Bliver du også ekstra sulten efter en tur i solen? Og er du en mand?

Så har forskningen måske en forklaring nu.

Ny peger forskning i hvert fald på, at mænd bliver mere sultne, når de bliver udsat for solskin.

Det skriver The Guardian om et nyt studie, der er blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature Metabolism, ifølge Videnskab.dk.

I studiet undersøgte forskerne effekten af solskin på kvinder og mænd. Det gjorde de ved at udsætte dem for 25 minutters sol midt på dagen.

Eksperimentet viste, at sollyset førte til et øget niveau af det appetitvækkende hormon ghrelin hos mændene, mens der ikke var nogen ændring hos kvinderne.

Lignende resultat fandt man i eksperimenter med mus, der blev udsat for UVB-stråler. Her begyndte han-musene at spise mere og havde et forhøjet niveau af ghrelin i deres blod - og igen fandt man ikke nogen ændring hos hun-musene, skriver Videnskab.dk.

Det forhøjede ghrelin-niveau blev udløst af DNA-skade i hudcellerne - en effekt, som østrogen blokerer, hvilket forklarer, hvorfor effekten ikke blev set hos begge køn.

Blandt forskere, som ikke har deltaget i studiet, er modtagelsen blandet. To forskere fra Universidad de Santiago de Compostela i Spanien, Carlos Diéguez and Rubén Nogueiras, kalder resultatet for ‘interessant’, ifølge The Guardian, og tilføjer:

- Dette studie vil med sikkerhed bane vejen for yderligere studier om hudens rolle i energi og metabolisk homøostase (balance), som er et område, der er blevet overset, skriver de i Nature Metabolism, ifølge Videnskab.dk.

En anden forsker, Duane Mellor fra Aston University i England, der heller ikke har bidraget til studiet, stiller sig mere kritisk.

- Det er vigtigt at hæfte sig ved, at dette studie ikke viser, at sollys og UVB-eksponering fører til vægtøgning hos mænd, siger Duane Mellor, men tilføjer også:

- I stedet giver det nogle interessante indsigter i, hvordan moderat UVB-eksponering kan hænge sammen med sundhedsfremmende effekter, som reduceret risiko for hjerte-kar-sygdomme og inflammation, eftersom ghrelin har anti-inflammatoriske effekter.

