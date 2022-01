Sundt eller usundt? Forskere gransker kendtes mad-opslag

Når det kommer til markedsføring og annoncering af fødevarer, er der i de fleste lande en række regelsæt og grænser, der sikrer, at sunde madvaner fremmes.

Men hvordan forholder det sig med kendte menneskers profiler på sociale medier, hvor de kan dele produkter til millioner af følgere, og hvor samme regelsæt og begrænsninger ikke er i værk?

Nu har et hold britiske forskere undersøgt i alt 181 kendte menneskers Instagram-profiler i et nyt studie.

Og her lyder konklusionen, at flere af dem deler billeder af fødevarer, der er så usunde, at de ikke ville kunne bestå reglerne for markedsføring for unge, der gælder i Storbritannien.

Det skriver mediet MedPage Today ifølge Videnskab.dk.

Studiet bygger på Instagram-konti fra populære atleter, musikere, skuespillere og tv-personligheder, der tilsammen havde 5,7 milliarder følgere, da data til studiet blev indsamlet.

For hver af de 181 konti identificerede forskerne de 30 seneste Instagram-opslag, hvori der indgik en fødevare eller drikkevare. 3.065 opslag med 5.180 fødevarer og drikke indgår i alt i studiet.

Samtlige føde- og drikkevarer blev herefter målt på deres niveau af sundhed, hvor fødevarens næringsindhold gives en karakter fra 0 (mindst sund) til 100 (mest sund).

I beregningen af scoren indgår eksempelvis sukker- og fiberindhold. Et højt sukkerindhold vil således trække fødevaren ned i point - lidt ligesom vi kender det fra Sundhedsstyrelsens kostråd herhjemme, hvor det anbefales, at der spises mindst af det sure, salte og det søde, mens indtaget af grøntsager og frugt bør vægtes højest.

Forskernes undersøgelser af Instagram-opslagene viser, at 87 procent af de kendtes Instagramprofiler scorede så lavt på mad-skalaen, at de ikke ville kunne bestå grænserne for markedsføring i Storbritannien.

Når det gælder drikkevarer, var det næsten 90 procent af de kendtes Instagram-profiler, der ikke ville kunne bestå grænserne for markedsføring.

- Resultaterne tyder på, at skildringer af forbrug af usunde fødevarer og drikkevarer på sociale medier er et sociokulturelt problem, der rækker ud over annoncer og sponsorater, lyder det blandt andet i studiet, ifølge Videnskab.dk.

Ellen Selkie, professor i pædiatri ved University of Wisconsin School of Medicine and Public Health, forklarer, at der dog var sunde fødevarer at finde blandt de kendtes Instagram-opslag, og at det også hører med til fortællingen.

- Median-scoren for madvarer var i den lave ende af 50, og medianen for drikkevarer lå på mellem 68 og 69. Dette tyder på, at selv de profiler, der var mindre sunde, højst sandsynligt også havde noget sundt indhold, forklarer Ellen Selkie, ifølge mediet.

Ifølge forskerholdet skal yderligere forskning være med til at undersøge, hvordan og hvilken effekt kendte mennesker og deres opslag på sociale medier har på de mange følgere.

