Supercomputer slår pi-rekorden for flest decimaler

Schweiziske forskere har i samarbejde med deres supercomputer for nylig skabt en ny verdensrekord i, hvor nøjagtigt man kan præcisere pi.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Det er lykkedes forskerne fra Graubuenden University of Applied Sciences at få en computer til at finde frem til 62,8 billioner decimaler i pi, mens den seneste rekord, der blev lavet i 2020, ‘kun’ var på 50 billioner decimaler.

Ikke nok med, at schweizerne slog rekorden for flest decimaler, så lykkedes det dem ifølge universitetets ‘Centre for Data Analytics, Visualisation and Simulation’ også at slå den gamle rekord tre en halv gange så hurtigt. Hele beregningen tog dermed 108 dage og 9 timer.

Læs mere på Videnskab.dk: Forvirrende regnestykke er gået viralt, og matematikere hader det

Forskerne venter nu på en bekræftelse fra ‘Guinness Book of Records’, så de har indtil videre kun offentliggjort de 10 sidste decimaler: 7817924264.

Ifølge det schweiziske forskerhold kan deres erfaringer med at beregne pi bruges på områder såsom »RNA-analyse, simulation af dynamik i væske og analyse af tekstur«. Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Andre artikler fra Videnskab.dk

Matematikere knækker gammel spaghetti-gåde

Årets bedste illusion: Japansk matematiker skaber forvirrende trappe, der vrider din hjerne på vrangen

Pythagoras' læresætning - den vigtigste matematiske opdagelse