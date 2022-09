Superteleskop fanger sjældent rumfænomen

Selv med instrumenter så kraftige og imponerende som dem, James Webb-rumteleskopet flyver rundt med, er der noget ved dette billede, der virker umuligt.

Under normale omstændigheder burde det ikke kunne lade sig gøre at indfange galaksen SPT-S J041839-4751.8, der på billedet er omkredset af en ring, og som ligger svimlende 12 milliarder lysår borte.

Ikke desto mindre er det dét, teleskopet har gjort, og det er netop den såkaldte Einstein-ring, der er nøglen til, at galaksen er synlig.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Fænomenet, der blev forudsagt af fysikeren Albert Einstein, skyldes nemlig den såkaldte gravitationslinseeffekt, som opstår, når den fjerne galakse, beskueren og en stor, mellemliggende galakse alle står på linje.

Den mellemliggende galakse forvrænger og forstørrer lyset fra den bagvedliggende galakse, som på dette billede fremstår som en næsten perfekt ring.

Og hvis du vil opleve en effekt, der minder om gravitationslinsen, så skriver Videnskab.dk, at det er lidt som med et vinglas, som man stiller på en avis, hvor ordene bliver forstørret af såvel selve mundingen som af glassets fod.

Niels Bohr Institutet har over for Videnskab.dk bekræftet billedets ægthed og tilføjer, at denne Einstein-ring blev observeret for et par år siden af instituttets postdoc Francesca Rizzo med ALMA-teleskopet.

Hun lavede en model af massefordelingen af den mellemliggende galakse, og på den måde kunne hun rekonstruere, hvordan galaksen, som vi ser som en ring, i virkeligheden ser ud.

