Superteleskop fotograferer endnu en flot galakse

James Webb Space Telescope giver os et uhørt detaljeret billede af den såkaldte ‘Cartwheel’-galakse

James Webb-teleskopet har allerede leveret imponerende billeder fra de fjerneste kendte afkroge af verdensrummet.

Nu har teleskopet vendt sit instrumentbræt mod Cartwheel-galaksen - også kendt som ESO 350-40 eller PGC 2248 - og de nye billeder afslører detaljer om såvel stjerneformationer som det sorte hul, der udgør galaksens centrum.

Det skriver NASA i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Det er Webbs uovertrufne infrarøde instrumenter (NIRCam og MIRI), der har indfanget de detaljerede billeder af den hjul-lignende galakse, der befinder sig 500 millioner lysår væk.

Forskerne mener, at galaksen har sit unikke udseende som resultat af et sammenstød mellem en spiralgalakse og en mindre galakse.

Dette har resulteret i en såkaldt ring-galakse med en ydre, farverig ring og en indre, mere lysstærk ring, samt 'tråde' der løber mellem de to.

Begge udvider de sig som ringe i vandet, udløst af det galaktiske sammenstød, skriver Videnskab.dk.

Den indre ring er domineret af brændvarmt støv, der omgiver enorme klynger af unge stjerner. Ude i yderringen finder man supernovaer og nyfødte stjerner, der bliver til, når ringen udvider sig og støder sammen med gasskyer.

Grundet både afstand og mængden af støv har galaksen ikke været helt nem at spotte, men med sine infrarøde instrumenter har Webb haft bedre forudsætninger end sine forgængere, særligt for at indfange de helt unge stjerner.

