Sure ugler og pingvin-attitude: Årets sjoveste dyrefotos

Dyrene i den vilde natur kan være majestætiske, inspirerende, ufatteligt smukke og minde om livets overvældende alsidighed.

Men nogle gange er de også bare fjollede.

Hvert år kåres det sjoveste dyrefoto i 'The Comedy Wildlife Photo Award', og nu er finalisterne fundet til dette års konkurrence fundet.

Det skriver Videnskab.dk, hvor du kan se flere af de sjove billeder.

Tal til luffen! Foto: Jennifer Hadley

'Disse to æselpingviner hang ud på stranden, da en af dem rystede fjerene og gav sin ven en afvisende gestus', beskriver fotografen bag, Jennifer Hadley.

Hun går dog ikke nærmere ind i, hvad den ene pingvin havde gjort for at fortjene en så fornærmet attitude fra sin makker.

Denne kasuar gjorde effektivt opmærksom på, at 'Jeres madkurv er min!' Foto: Lincoln Macgregor

'Da denne kasuar selvsikkert satte sig på et skovturstæppe, skræmte den alle turisterne væk og begyndte at spise de efterladte fisk og chips. Jeg tog dette billede, lige da den slugte noget mad, hvilket giver fuglen et frækt og skælmsk tilfredsstilet udseende', fortæller fotograf Lincoln Macgregor fra Australien, ifølge Videnskab.dk.

Bare fordi man er en 1,70 meter høj dommesdagsraptor med flænsende dræberkløer, betyder det ikke, man ikke kan være fotogen.

Du kan selv stemme på det foto, du synes, skal vinde dette års pris, ved at klikke dig ind på konkurrencens hjemmeside.

