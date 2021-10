Sværmrobotter arbejder sammen som myrer

Det sker hele tiden, at ingeniører lader sig inspirere af naturen, når de designer robotter.

Konceptet kaldes bionik, og det er måske mest tydeligt, når robotterne fysisk ligner og bevæger sig som dyr.

I den ånd har ingeniør Yasemin Ozkan-Aydin fra University of Notre Dame i USA ladet sig inspirere af myrer til en ny type robot. Ikke fysiologisk eller motorisk, men udelukkende ud fra, hvordan myrerne arbejder sammen, ifølge Videnskab.dk.

- Når myrer indsamler eller transporterer genstande, og der er én, som støder på en forhindring, arbejder hele gruppen sammen om at overvinde forhindringen, siger robotternes skaber Yasemin Ozkan-Aydin, i en pressemeddelelse.

- Hvis der er et hul i stien, for eksempel, vil de danne en bro, så de andre myrer kan bevæge sig over — og dét er inspirationen bag dette studie.

Læs mere på Videnskab.dk: Fascinerende! Se tusindvis af ildmyrer danne et levende transportbånd for at undslippe oversvømmelse

Robotterne, som Yasemin Ozkan-Aydin selv 3D-printer og bygger, er blot 15-20 centimeter lange, men kan, ligesom myrer, arbejde sammen i store sværme.

For eksempel kan de koble sig sammen til at danne superstrukturer, der kan nå over huller, eller løfte tunge ting, som er for meget for den enkelte robot. Og hvis én robot sidder fast et sted, kan den sende nødsignaler til sine kammerater.

Hver robot har fire fleksible ben, så de kan begå sig på ujævnt terræn, og de er udstyret med tre sensorer - en lyssensor foran og to magnetiske sensorer bagved, som gør, at de kan hægte sig på hinanden.

Yasemin Ozkan-Aydin fortæller i pressemeddelelsen, ifølge Videnskab.dk, at der stadig kan laves forbedringer til hendes design, særligt på batterifronten, men at hendes forskning, som er udgivet i tidsskriftet Science Robotics, forhåbentlig kan bane vejen for lignende systemer i fremtiden.

Hun vurderer, at sværmrobotter som disse kan være særdeles brugbare i redningsaktioner, miljøovervågning eller sågar rumudforskning, hvor mennesker og større robotter kan have svært ved at komme frem.

