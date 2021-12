Svært ved at koncentrere dig? Videnskaben anbefaler dette

Ifølge en hjerneforsker bør man glemme hjernetrænings-apps og i stedet gå 'back to basics', hvis man vil have en super-koncentrationsevne

Man hører så meget om, at smartphones og sociale medier, hvor alt går så stærkt, gør det svært for os at fokusere på komplekse opgaver.

Det har ført til, at flere og flere bruger såkaldte hjernetræningsapps, som påstår at forbedre ens hukommelse og opmærksomhed, hvis blot man bruger fem minutter om dagen.

Hjerneapps er derfor blevet til en milliardindustri, men der er ikke noget forskning bag dem, advarer en hjerneforsker på Forskerzonen, der er en del af Videnskab.dk.

Men man kan sagtens hjælpe sig selv til en bedre koncentrationsevne, forklarer Emma Louise Louth, som er forsker ved Institut for Neurovidenskab ved Københavns Universitet.

Det kræver bare, at man går ‘back to basics’, skriver hun.

Først og fremmest bør du få nok søvn.

Søvnmangel skader vores vedvarende opmærksomhed, som eksempelvis er den, du bruger til opgaver, der tager lang tid.

Og man kan ikke indhente søvnunderskuddet på en weekend: Selvom trætheden forsvinder, kommer opmærksomhedsevnen ikke tilbage, medmindre man får regelmæssig god søvn.

Desuden gør regelmæssig motion os også bedre til at holde opmærksomheden længere.

Teknologien er medskyldig i, at vi falder så sent i søvn, skriver Emma Louise Louth ifølge Videnskab.dk.

Blåt lys fra computer- og telefonskærme narrer hjernen til at tro, at det stadig er dag. Derfor bør du lægge telefonen fra dig en time før sengetid og måske læse en bog i stedet.

En anden måde, teknologien tærer på vores opmærksomhed, er ved at distrahere os.

Vi tjekker i gennemsnittet vores telefon hvert sjette minut. Det gør os omkring 40 procent mindre produktive hver dag, fordi hjernen skal bruge tid på at skifte mellem vores opgaver og telefonen.

Derfor kan det betale sig, at slå notifikationer på telefonen fra.

Du kan også bruge den såkaldte ‘pomodoro-teknik’, forklarer Emma Louise Louth ifølge Videnskab.dk.

Her sætter man et stopur eller en timer til 25 minutter, hvor man arbejder uden at tjekke hverken e-mails, telefon eller noget andet. Dernæst holder man en pause, hvor man for eksempel kan tjekke telefonen, før man begynder forfra igen.

Disse ting kræver ganske vist lidt mere end fem minutter i en app, men til gengæld er det videnskabeligt bevist, at de virker!

