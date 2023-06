Svampe kan holde din madpakke kold

Der er ikke noget værre end en lummer madpakke. Slatne rugbrødsmadder og en svedig spegepølse. Næste gang du pakker madpakken, skal du måske prøve at erstatte køleelementet med svampe.

Gær, mug og svampe har nemlig rigtig gode kølende egenskaber takket være deres evne til at få vand til at fordampe, viser et nyt studie.

Det skriver Science ifølge Videnskab.dk.

Mikrobiologen Radamés Cordero fra Johns Hopkins University og hans kollega Arturo Casadevall brugte et infrarødt kamera, der opfanger varme, til at tage billeder af svampe på en skovtur. Billederne viste, at svampe holdt sig køligere end deres omgivelser.

De tog i laboratoriet og undersøgte både gær-, svampe- og mugarter – alle havde de kølende egenskaber.

Vilde svampe er køligere end den omgivende luft, viser infrarøde billeder af tyve forskellige vilde svampe i deres naturlige habitater. (Fotos: Proceedings of the National Academy of Sciences)

Annonce:

Svampe holder sig kølige ved at fordampe vand. Det er samme proces, der gør, at vi sveder på en varm dag. Svampen har en rillet arkitektur på undersiden, som forstørrer deres overfladeareal. Derfor er de mere effektive til at køle sig end andre planter.

Faktisk ved forskerne ikke, hvorfor de har den egenskab, men det vil være spændende at undersøge, siger Casadevall.

I et laboratorieforsøg lykkedes det at køle en flamingokasse med under et halvt kilo champignon, fortæller Casadevall ifølge Science:

- Du kan ikke fryse vand til is, men du kan holde en six-pack øl og en madpakke kold – og så kan du spise svampene bagefter.

Studiet er udgivet i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Sådan kan svampe redde verden – fra rensning af vand til nedbrydning af plastik

Ingeniører udvikler tekstil, der kan køle dig ned

Er aloe vera et mirakelmiddel for huden?