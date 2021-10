Synligt fra rummet: Satellitbilleder viser omfanget af vulkanudbruddet på La Palma

Den 19. september udbrød vulkanen Cumbre Vieja på den nordvestligste af kanarieøerne, La Palma.

Den har nu været i udbrud i flere uger og har formået at brænde sig hele vejen ud til kysten, hvor den nu er begyndt at udvide La Palmas grænser.

Det viser nye satellitbilleder fra The European Space Agency ifølge Videnskab.dk.

Den seks kilometer lange flod af smeltet stenmasse nåede Atlanterhavet den 28. september, efter den havde delt kystområdet Playa Nueva i to.

Et billede, der blev taget af NASA’s satellit Landsat 8 den 26. september, viser lavastrømmen halvvejs ude ved kysten. På det tidspunkt strakte floden sig cirka tre kilometer over La Palmas natur, marker og beboelsesområder.

Satellitten bruger infrarød fototeknik til at skabe det rødglødende udtryk - i virkeligheden ser lavastrømmen mere sort ud, fordi den har en stenskorpe i det øverste lag.

Et andet satellitfoto, der også blev taget af NASA’s satellit Landsat 8, viser vulkanudbruddet fra rummet uden infrarød-teknikken.

Satellitfotoet er taget den 26. september med NASA’s Landsat 8-satellit uden den infrarøde teknik, som blandt andet er brugt på billedet ovenover (Foto: NASA)

Man kan tydeligt se aske og røg i luften, men strømmen af lava er sværere at få øje på. Det skyldes, at strømmens overflade størkner og skaber en mørk skorpe, mens den smeltede stenmasse stadig er at finde lige under.

Den 27. september registrerede Kanarieøernes Volcanology Institute, at vulkanen virkede til at være på vej til at gå i bero, men kort efter begyndte vulkanens aktivitet at stige igen. De har vurderet, at den formentlig vil fortsætte i flere uger og måske endda måneder, skriver The Canary News ifølge Videnskab.dk.

