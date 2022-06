Syret illusion snyder din hjerne

Føler du også, at mørket spreder sig, når du ser på illusionen?

Hvad sker der, når du ser på billedet øverst i artiklen her?

Oplever du, at det sorte hul i midten udvider sig? Som om du falder ned i det eller bevæger dig ind i et mørkt ’rum’?

Hvis du kan svare ja til dette, er du en del af flertallet, da omkring 86 procent af alle bliver påvirket af illusionen ifølge et nyt studie, skriver Frontiers i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Bruno Laeng, der er professor ved Institut for Psykologi ved Oslo Universitet og hovedforfatter til studiet, kalder ’det udvidende hul’ for en særdeles dynamisk illusion:

- Den cirkulære sfære – eller grad af skygge – rundt om det sorte hul i midten skaber et indtryk af ’optisk strømning’, som om man er på vej ind i et hul eller en tunnel, forklarer Laeng i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

’Optisk strømning’ er en betegnelse for det bevægelsesmønster, der sker i øjet, når det bevæger sig for at se miljøet omkring det.

Ifølge forskerne bag det nye studie, er illusionen ’det udvidende hul’ så god til at narre vores hjerner, at det tvinger en refleks til at blive udløst i pupillerne, så de tager mere lys ind.

Den samme proces sker, når man bevæger sig ind i et mørkt område.

Omkring 14 procent i studiet oplevede ikke, at det sorte hul udvidede sig, og godt 20 procent oplevede heller ikke, at illusionen virkede, hvis hullet havde en anden farve end sort.

Forskerne ved fortsat ikke, hvorfor illusionen ikke virkede ens på alle forsøgsdeltagerne.

