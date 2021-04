Tæsk din andesteg: Mandril-metoden virker faktisk

Er du en af de gamle kult-fans af DR2-serien Casper & Mandrilaftalen?

Så er der godt nyt til dig fra den danske ph.d. i fysik Niels Jakob Søe Loft i en artikel bragt i Forskerzonen, der er en del af Videnskab.dk.

Måske husker du den populære sketch, hvor jægerne Rulle (Lars Hjortshøj) og Cromwell (Frank Hvam) fortæller en fascineret Casper Christensen, hvordan man tilbereder en and til mortensaften.

Anden, der ifølge jægerne er skudt med ‘et ordentlig skvæt atomer’ skal først og fremmest udsættes for turbulens i et gammelt bildæk, sådan at ‘forvirringen trækker ud i kødet’. Senere i processen skal Cromwell forulempe anden med en føntørrer, lige som længe som det tager Rulle at køre fra København til Flensborg.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvorfor smager usund mad så godt?

Og med et par justeringer til metoden, har Rulle og Cromwell faktisk fat i noget.

- Hvert slag tilfører anden kinetisk energi (bevægelsesenergi), der bliver omsat til en temperaturstigning. Dermed burde det teoretisk set kunne lade sig gøre at stege en and eller et andet stykke kød ved at slå den gentagne gange, skriver Niels Jakob Søe Loft i artiklen på Videnskab.dk.

Hvis det lyder lidt for eksotisk til at være sandt, er det selv samme eksperiment for nylig genneført af den amerikanske youtuber Louis Weisz.

Han formåede efter eget udsagn at tilberede en and ved at få en maskine til at klaske til den 135.000 gange i løbet af 6-8 timer.

Det er dog ikke helt det samme som at sige, at du nu i ramme alvor skal forsøge dig med at tæve fjerkræ, til det er spiseklar

Læs mere på Videnskab.dk: Hvad er mest dansk – and eller flæskesteg?

På den anden side er det heller ikke helt ved siden af at skyde anden med ‘atomer’, mener den danske forsker.

De accelererende atomer afsætter nemlig energi i kødet – et fænomen man i forvejen udnytter til kræftbehandling.

Med en partikelaccelerator kunne man dermed starte med en højere kernetemperatur i anden og dermed hjælpe tilberedningen på vej, spekulerer Niels Jakob Søe Loft i artiklen på Videnskab.dk.

Med et glimt i øjet lugter den danske forsker ligefrem en Nobelpris i ‘forskningen’.

- Det kan derfor tænkes, at Nobelprisen i år bliver delt mellem Rulle, Cromwell og Louis Weisz for henholdsvis det teoretiske og eksperimentelle arbejde med at stege fjerkræ ved hjælp af den kinetiske metode, skriver Niels Jakob Søe Loft i artiklen på Videnskab.dk.

