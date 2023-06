Tag en 'morfar': Det kan holde hjernen ung

Tager du ofte en ‘morfar’ midt på dagen? Den korte lur kan være et smart træk, hvis man er ældre og vil beskytte hjernens sundhed – i hvert fald for nogle mennesker.

Forskere har nemlig fundet ud af, at den kortvarige lur i dagtimerne ser ud til at være forbundet med større hjernevolumen blandt nogle mennesker, hvilket kan være med til at forebygge risikoen for hjernesvind.

Det skriver den britiske avis The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Forskerne bag det nye studie, der er offentliggjort i tidsskriftet Sleep Health, brugte i undersøgelsen data fra 35.080 briter mellem 40 og 69 år via den britiske biobank.

Gennem netop de data kunne de undersøge, hvordan udvalgte genetiske variationer, der tidligere har været forbundet med en selvrapporteret vanlig lur, hænger sammen med hjernevolumen, kognition og andet, der kan påvirke hjernens sundhed.

- Vi fandt en sammenhæng mellem en vanlig lur i dagtimerne og større total hjernevolumen, hvilket kunne tyde på, at lure regelmæssigt giver en vis beskyttelse mod neurodegeneration ved at kompensere for dårlig søvn, forklarer studiets forskere ifølge The Guardian.

Helt konkret ser det altså ud til, at der er en sammenhæng mellem at have en genetisk disposition for at tage vanlige lure om dagen og en større hjernevolumen, der svarer til en reduceret aldring på 2,6 til 6,5 år.

Og selvom resultaterne kun peger på, hvad korte lure potentielt betyder for mennesker med de genetiske variationer, gælder det forholdsvis mange, påpeger en af studiets medforfattere.

- De er til stede i mindst en procent af befolkningen, hvilket faktisk er ret mange mennesker, siger Victoria Garfield, seniorforsker i genetisk epidemiologi ved University College London, i The Guardian.

Selvom en kort skraber i dagtimerne nu kan lyde endnu mere tiltalende, påpeger studiets forskere dog, at mange andre faktorer stadigvæk kan påvirke hjernevolumen og hjernens sundhed negativt. Studiet er derudover kun baseret på data fra hvide briter med de genetiske variationer og viser derfor ikke, hvilken effekt regelmæssige middagslure har på andre.

