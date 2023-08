Tandlægebesøg udløste hjerneblødning

Det er nok de færreste, der decideret ser frem til tandlægebesøg – særligt, hvis vi på forhånd ved, at der skal hives et par tænder ud.

Måske prøver vi at berolige os selv: Hvad er det værste, der kan ske?

Det kan en australsk mand måske svare på. Efter at have fået to tænder trukket ud måtte han nemlig på skadestuen med en hjerneblødning, der indirekte blev udløst af tandlægebesøget – alt sammen på grund af en sjælden genfejl.

Det skriver LiveScience ifølge Videnskab.dk.

En halv time efter, at den omkring 60-årige mand havde fået trukket de to tænder ud, blev han pludselig svimmel, fik synsforstyrrelser og begyndte at kaste op. På skadestuen kunne lægerne konstatere, at mandens blodtryk var skyhøjt, og at han havde svært ved at gå og blev ved med at falde mod højre.

Efter en CT-skanning stod det imidlertid klart, at det skyldtes en såkaldt spontan intracerebral blødning (ICH).

Men hvad har det med tandlægebesøget at gøre? Nu bliver det lidt mere kringlet.

Manden havde kort forinden været forbi egen læge og fået konstateret tegn på leukoaraiose – en sygdom, der blandt andet nedsætter blodgennemstrømningen i hjernen. Det var denne opdagelse, der førte lægerne videre til en sjælden fejl på genet NOTCH3, der kan føre til endnu en sjælden lidelse: CADASIL, der blandt andet fortykker væggene i blodårerne i hjernen.

Det var altså kombinationen af alle disse faktorer – tandudtrækning, højt blodtryk og CADASIL – der ledte til mandens hjerneblødning.

Det er kun fjerde gang, at der er blevet konstateret en sammenhæng mellem tandudtrækning og denne type hjerneblødning. En videnskabelig beskrivelse af det vilde tilfælde er blevet udgivet i tidsskriftet BMJ.

Og sidst men ikke mindst: Den australske mand er ifølge LiveScience i behandling og i bedring.

