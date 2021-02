Teenage-T. rex udkonkurrerede måske mindre arter

Mega-theropoder, kæmpe rovdinosaurer som Tyrannosaurus rex, har sandsynligvis spillet flere roller i deres respektive økosystemer gennem deres opvækst og udkonkurreret andre, mellemstore rovdyr.

Det er konklusionen i et nyt studie fra University of New Mexico (UNM) og University of Nebraska-Lincoln, skriver UNM i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

- Dinosaurmiljøerne har været ligesom indkøbscentre på en lørdag eftermiddag – propfyldt med teenagere, fortæller førsteforfatter på studiet, Kat Schroeder, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

- De udgjorde en betydelige del af individerne i en given art og har haft et stort aftryk på de tilgængelige ressourcer i miljøet.

Selvom de voksede sig til kolosser senere i livet, var dinosaurer som T. rex kun på størrelse med en huskat, når de blev udklækket.

I løbet af deres liv har disse ‘mini’-mega-theropoder måttet ændre deres adfærdsmønstre og byttedyr, i takt med at de voksede sig større.

Forskerne inddrog data om dinosaurer fra hele verden, over 550 arter i alt, og kategoriserede dem efter størrelse, diæt, miljø og tidsalder.

- Vi ville efterprøve ideen om, at dinosaurerne påtog sig forskellige arters roller, efterhånden som de voksede op, og dermed begrænsede antallet af arter, som kunne sameksistere i miljøet, uddyber Kat Schroeder i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Forskerne fandt et klart mønster:

- Der er en kløft – meget få rovdinosaurer mellem 100-1.000 kg findes i de miljøer, hvor der har været mega-theropoder. Og der har de unge mega-theropoder passet lige ind.

Ifølge forskerne er forklaringen, at mega-theropodernes unger simpelthen udkonkurrerede andre arter på samme størrelse.

- Dinosaurerne havde overraskende lav diversitet. Selv hvis man tager forbehold for det ‘fossile bias’ (det, at ikke alle arter bliver til fossiler, red.), var der bare ikke særlig mange dinosaurarter, fortæller professor Felisa Smith fra University of New Mexico i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

