Tekniske problemer udskyder første helikoptertur på Mars

Det amerikanske rumagentur, Nasa, har udskudt sin første flyvning med en minihelikopter på Mars.

Det oplyser Nasa, der forklarer, at årsagen er tekniske problemer med helikopterens rotor.

Helikopteren skulle oprindeligt have haft sin jomfrurejse på den røde planet mandag aften, men den kan tidligst begynde onsdag.

Nasa oplyser, at helikopteren er ubeskadiget, men at det vil tage lidt tid at undersøge det data, der er blevet sendt til Jorden om det mulige problem.

Minihelikopteren vejer 1,8 kilo og minder mere om det, man kalder en drone. Den landede på Mars med rumfartøjet 'Perseverance' i februar.

'Perseverance' vejer omkring et ton og er på størrelse med en lille bil. Rumfartøjet havde rejst 472 millioner kilometer over 203 dage, inden det landede på Mars.

Det landede i en tørret sø, der spænder over 45 kilometer, kaldet Jezero-krateret. 'Perseverance' skal inspicere området i de kommende to år.

Helikopteren om bord på rumfartøjet styres blandt andet af nordmanden Håvard Fjær Grip i Nasa. På grund af afstanden tager det flere minutter, før de signaler, Grip sender, ankommer til helikopteren. Den kan således ikke kontrolleres i realtid.

- Det eneste succeskriterium for os er, at det lykkes os at flyve på Mars for første gang i historien. Vi mener, at der er en stor chance for, at det vil ske, sagde Grip sidste år til det norske nyhedsbureau NTB.

Under testflyvningen vil Nasa forsøge at få den til at flyve cirka tre meter over overfladen, forblive på det samme sted i 30 sekunder og derefter lande på Mars' overflade.

Det vil være den første flyvning på en anden planet.

Helikopteren står over for ekstreme forhold på Mars. Det kan blive ned til minus 90 grader, tyngdekraften er lav, og der er en tynd atmosfære.