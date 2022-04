Tophemmelig data afslører: Objekt fra hinsides Solsystemet slog ned i 2014

Det var første gang, at man kunne dokumentere et nedslag af et interstellart objekt. Men så beslaglagde den amerikanske regering dataene

To forskere fra Harvard University har i flere år været sikre på, at et objekt fra hinsides Solsystemet brændte igennem atmosfæren over Papua Ny Guinea tilbage i 2014.

Meteor kom med så høj en fart, at den umuligt stammede fra vores eget solsystem, men fra det interstellare rum - det rum, der ligger mellem stjernerne og langt væk fra vores eget planetsystem, lød det i studiet fra 2019.

Problemet er bare, at studiet aldrig blev publiceret i et tidsskrift eller fagfællebedømt, da noget af det data, der skulle bruges til at bekræfte forskernes beregninger, blev betragtet som klassificeret af den amerikanske regering.

Det er først nu, flere år senere, at deres beregninger er blevet endeligt bekræftet.

Det skriver Vice ifølge Videnskab.dk.

U.S. Space Command, der hører under den amerikanske regering, oplyser således i en meddelelse, at beregningerne i studiet fra 2019 er 'tilstrækkeligt nøjagtige til at bekræfte en interstellar bane'.

Det gør meteoren over Papa Ny Guinea til det første kendte, interstellare objekt, der nogensinde er blevet opdaget vores solsystem. Den sniger sig blandt andet foran opdagelsen af objektet 'Oumuamua fra 2017.

Meteoren rejste med mere end 210.000 kilometer i timen, og det, sammenlagt med dens bane, beviser med »99 procent sikkerhed, at objektet stammede fra langt ude fra vores solsystem,« forklarede forskerne i 2019.

Amir Siraj, astrofysiker ved Harvard University og hovedforfatter på 2019-studiet, siger ifølge Videnskab.dk til Vice, at han stadig har til hensigt at få studiet publiceret i et tidsskrift.

