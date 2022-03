Tre gange længere: Forsvundne superbjergkæder får Himalaya til at blegne

Fordums superbjergkæder kan have haft enorm betydning for livets udvikling på Jorden, mener forskere

Himalaya bliver nogle gange kaldt Verdens Tag. At spejde ud over de stolte bjergsider skulle være en fuldstændig fantastisk oplevelse.

Men et nyt studie har nu afdækket, at der for mange millioner år siden eksisterede bjergkæder, der ville få selv dette syn til at blegne.

Det skriver Australian National University i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Der er tale om såkaldte supermountains, på dansk bedst oversat til superbjergkæder. Disse er opstået to gange i vores planets historie; første gang for mellem 2.000 og 1.800 millioner år siden, og så igen for mellem 650 og 500 millioner år siden.

Det har forskerne kortlagt ved at undersøge tilstedeværelsen af grundstoffet lutetium i mineralet zirkon. Man finder nemlig kun zirkon med et lavt indhold af lutetium i bunden af høje bjerge, hvor mineralet bliver til under enormt atmosfærisk pres.

Der findes simpelthen ikke noget som disse to superbjergkæder i dag. Det fortæller Ziyi Zhu, der er hovedforfatter bag det nye studie.

- Det er ikke bare højden - prøv at forestille dig Himalayas 2.400 kilometer lange bjergryg, der så gentager sig tre eller fire gange, og så har du måske en idé om den skala, vi arbejder i, udtaler hun i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Men ikke alene var disse superbjergkæder et - ja, undskyld - bjergtagende syn. De to superbjergkæders opståen og undergang falder nemlig sammen med henholdsvis fremkomsten af komplekse, store celler og dyr.

Forskerne mener, at bjergkæderne, da de eroderede, berigede havet med et væld af essentielle næringsstoffer såsom fosfor og jern, hvilket har sat gang i udviklingen af mere komplekse livsformer. Det er desuden muligt at superbjergkæderne skabte en mere iltrig atmosfære, der har gjort det muligt for komplekse livsformer at trække vejret.

Og implikationerne for denne nye kortlægning er markante. Det fortæller medforfatter til studiet, professor Ian Campbell, i presssemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

- Det her studie giver os nogle markører, så vi bedre kan forstå udviklingen af tidligt, komplekst liv, udtaler han.

