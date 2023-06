Trick mod bananfluer: Lad de døde ligge

Forskere har fundet ud af, at det forkorter bananfluers liv at se andre døde bananfluer

Hvis du er invaderet af bananfluer (Drosophila melanogaster), kan det måske betale sig at lade de døde af dem blive liggende – for synet af dem får øjensynligt deres artsfæller tættere på dødens rand.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

I et nyt studie, der netop er udgivet i tidsskriftet Plos Biology, beskriver forskere fra University of Michigan, hvordan bananfluer taber kropsfedt, ældes hurtigere og er mindre modstandsdygtige overfor sult, efter de er blevet eksponeret for deres døde kammerater.

Forskerne bar sig ad ved at opfostre bananfluer i små beholdere fyldt med mad. Nogle af beholderne indeholdt kun levende bananfluer, mens andre var proppet med nyligt døde bananfluer, for at se hvilken effekt det havde på insekterne.

De bananfluer, som voksede op omkring døde, døde selv flere uger tidligere end dem, der voksede op uden at være omringet af bananflue-lig.

Svaret på hvorfor skal findes i deres hjerner, som forskerne efterfølgende dissekerede.

Bananfluer, der var eksponeret for deres døde kammerater, udløste nemlig signalstoffet serotonin, hvilket accelererede deres aldringsproces.

Resultaterne kan potentielt ende med at få betydning for os mennesker, ved at bidrage til en forståelse af, hvordan det påvirker kroppen at blive eksponeret for død.

Forskerne håber på, at resultaterne kan give indsigt i behandling af personer, der rutinemæssigt er udsat for stressende situationer og død, blandt andet soldater og førstehjælpere.

