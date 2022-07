Tusindvis af ukendte arter: Grotter på Hawaii er bakterieparadis

Vulkanske habitater på Hawaii er rige på bakteriediversitet, herunder mange endnu uopdagede arter, viser et nyt studie.

Disse lavahuler og geotermiske åbninger ligner det, der engang kunne have eksisteret på Mars, og de bakteriesamfund, der lever side om side, giver fingerpeg om, hvordan liv kan have eksisteret på Den Røde Planet og den tidlige jord.

Det skriver Phys.org ifølge Videnskab.dk.

Studiet fandt blandt andet ud af, at en bakteriegruppe, kaldet chloroflexi, er forbundet med mange andre arter og spiller vigtige økologiske roller i bakteriemiljøerne.

Grønne og lilla bakterielag er almindelige på geotermisk aktive steder på Hawaii. Foto: Stuart Donachie

Dertil fandt forskerholdet ud af, at selvom bakteriediversiteten forventeligt var lavere under de hårdeste forhold - de geotermiske steder - så var teamet overrasket over at se, at interaktionerne blandt bakteriearterne ved disse steder var mere komplekse.

Annonce:

Dette leder ifølge forskerne til spørgsmålet, om ekstreme miljøer skaber mere interaktive mikrobielle samfund - og hvis ja, hvad er det så ved ekstreme miljøer, der er med til at skabe dette?

- Studiet illustrerer, hvor vigtigt det er at studere mikrober i samkultur i stedet for at dyrke dem alene, siger en af forskerne bag studiet til Phys.org, ifølge Videnskab.dk.

- I den naturlige verden vokser mikrober ikke isoleret. I stedet vokser, lever og interagerer de med mange andre mikroorganismer i et hav af kemiske signaler fra de andre mikrober. Dette kan ændre deres gener og påvirke, hvad deres roller er i bakteriemiljøerne.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Naturens vilde overlevere: Disse dyr nægter at dø

Kan man være overvægtig og sund?

Dansk studie: Selv hygge-sportsudøvere har sundere aldringsproces