Udbredt misforståelse får færre til at købe elbiler

Hvorfor er elbiler ikke mere udbredte, end de er? Ifølge forskere fra University of Geneva skyldes det ikke batteriernes levetid og heller ikke antallet af ladestationer.

I stedet handler det i høj grad om, at folk undervurderer elbilers køreafstande i forhold til deres behov. De tror fejlagtigt, at elbiler ikke kan opfylde deres behov.

I det nye studie, der blev publiceret i tidsskriftet Nature Energy, kan man således læse, at et fokus på at give forbrugerne mere information om elbiler kan være med til at øge salget af elbiler og dermed nedsætte udledningen af drivhusgasser markant.

Det skriver University of Geneva i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Køretøjer, der bruger fossile ressourcer som brændstof, står ifølge forskerne bag studiet for næsten 18 procent af den globale udledning af drivhusgasser. Elektrificeringen af køretøjer er derfor et af de vigtigste områder i klimakampen.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvor grønne er elbiler egentlig?

Derfor bør konklusionen fra Mario Herberz, der er hovedforfatteren bag studiet, måske give genklang.

- Løsningen er ikke bare at gøre netværket af ladestationer mere tæt eller batterierne større, hvilket kræver knappe ressourcer som lithium og kobolt. Det er også at give informationer, der er tilpasset chaufførernes konkrete behov, siger Mario Herberz i pressemeddelelsen, ifølge Videnskab.dk.

Faktum er nemlig ifølge forskerne, at 90 procent af alle bilture har en maksimal afstand på 200 kilometer, og det kan elbiler sagtens. Derfor tror forbrugerne fejlagtigt, at elbiler ikke opfylder deres behov.

Ved at udspørge mere end 2.000 bilførere med forskellige baggrunde og aldre i Tyskland og USA kunne forskerne estimere, at omtrent 30 procent fejlvurderer elbilers køreafstande.

I 2020 stod elbiler kun for cirka 1 procent af den globale flåde af køretøjer, ifølge Videnskab.dk.

Klimamålet for 2030 er, at elbiler skal stå for cirka 12 procent, så måske man skulle satse på at give forbrugerne informationer, der kan gøre udsigten til at få en elbil mere attraktiv, lyder det fra forskerne.

