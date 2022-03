Uenige forskere: Hvor blev faraos meteorit-dolk fremstillet?

Da gravstedet efter den egyptiske farao Tutankhamon blev fundet i 1922, stødte arkæologerne på en dolk, der viste sig at indeholde materiale fra det ydre rum.

Lige siden har forskere forsøgt at finde ud af, hvordan dolken, der viste sig at indeholde jern fra en meteor, endte hos faraoen.

Nu kommer to studier med to forskellige bud - og der er uenighed om dolkens oprindelse.

Det skriver LiveScience ifølge Videnskab.dk.

Det ene studie, der er blevet publiceret i tidsskriftet Meteoritics & Planetary Science, hævder, at dolken blev fremstillet i Anatolien, det, der i dag er Tyrkiet, og senere givet som en gave til Tutankhamon.

Her hævder forskerne, at et klæbemiddel, der er at finde på dolkens greb, sandsynligvis er en form for gips lavet ud af kalk. Ifølge dem er det et materiale, der ikke blev brugt i Egypten på det tidspunkt - men derimod i Anatolien.

Det ses skal i lyset af, at tidligere studier har fundet bevis for, at en tidligere konge i Anatolien gav mindst én jerndolk som gave til farao Amenhotep, Tutankhamons bedstefar, der regerede fra omkring 1390 til 1352 f.v.t.

Men at det skulle være muligt at udpege ét enkelt sted, hvorfra dolken med meteor-materialet blev smedet, er forskerne bag det andet studie uenige i.

I studie nummer to, der er blevet udgivet i bogen ‘Iron from Tutankhamon’s Tomb’, finder forskerne for eksempel, at dele af dolken kan stamme fra det Ægæiske område omkring Grækenland og Tyrkiet, mens selve stangen har en form, der antyder, at den blev fremstillet i Egypten.

Eksperter, der ikke har haft noget med de to studier at gøre, har også givet deres besyv med.

Såfremt, at det er korrekt, at dolken blev fremstillet i Anatolien, så ville det være »en vigtig bekræftelse af, at nogle af de luksuriøse genstande, som er blevet fundet i Tutankhamons grav, var diplomatiske gaver fra andre lande,« fortæller Marian Feldman, arkæolog ved Johns Hopkins University, til LiveScience ifølge Videnskab.dk.

Hun vurderer dog, at yderligere forskning skal være med til at bekræfte påstanden i det første studie.

